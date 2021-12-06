النائبة راجية الفقى تتحدث لـ دوت الخليج عن مقترحها بالاستفادة من موارد وكوادر مركز تقييم واعتماد هندسة البرمجيات.. فيديو

/664674/النائبة-راجية-الفقى-تتحدث-لـ-تحيا-مصر-عن-مقترحها-بالاستفادة-من-موارد-وكوادر-مركز-تقييم-واعتماد-هندسة-البرمجيات-فيديو

ناقشت لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس الشيوخ خلال اجتماعها اليوم عقب انتهاء الجلسة العامة للمجلس، الاقتراح برغبة المقدم من النائبة راجية الفقي، بشأن "مناقشة تعظيم الاستفادة من العاملين في مركز الكفاءات والموارد الموجودة بهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات وتحديدا العاملين في مركز تقييم واعتماد هندسة البرمجيات وذلك دعماً للمستجدات التي تشهدها الدولة في مجال التحول الرقمي وتكنولوجيا المعلومات".

دوت الخليج

وأضافت النائبة راجية في تصريحات خاصة لموقع دوت الخليج، أن هذا الاجتماع تم عقده بحضور ممثلي الحكومة ورئيس هيئة تنمية الصناعة تكنوليجا المعلومات ايتيدا، منوهة ان الاقتراح المقدم منها كان يهدف إلى تعظيم الاستقادة من الخبرات الموجوده في مركز تقييم واعتماد هندسة البرمجيات المعروف باسم SECC.

الاستفادة من موارد وكوادر مركز تقييم واعتماد هندسة البرمجيات

وتابعت الفقي ان SECC هو مركز من شأنه تقديم الاستشارات والتدريب للشركات المحلية العاملة في مجال التكتولوجيا، وذلك من أجل سد الفجوة بالتقنيات الموجوده، واللازمة لتحقيق النهضة، مضيفة أن المركز متواجد من 2001، وله مزايا عديدة في مجالات تكنولوجية نادرة.

وأكلت النائبة راجية الفقي ان الاقتراح يأتي في اطار التحول الرقمي الذي تسعى له الدولة في كافة قطاعاتها ، مشيرة إلى اهمية تدعيم فرصة مصر الرقمية بالكوادر المؤهلة من خلال تقديم استشارات وتدريب .