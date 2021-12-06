السيسى يتابع المشروعات الاستراتيجية لوزارة الكهرباء على مستوى الجمهورية

جدة - نرمين السيد - وصرح السفير بسام راضى المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع تناول استعراض المشروعات الاستراتيجية لوزارة الكهرباء على مستوى الجمهورية.

وعرض الدكتور محمد شاكر، الموقف التنفيذى لإمدادات التغذية الكهربائية للمشروع الزراعى العملاق "الدلتا الجديدة" بإجمالى مساحة 2.2 مليون فدان.

ووجه الرئيس، بمراعاة تأسيس البنية الأساسية الكهربائية للمشروع لاستيعاب الزيادة المستقبلية فى الأحمال الكهربائية نتيجة معدلات التنمية الآخذة فى التوسع بالمنطقة، وتنوع الانشطة الصناعية ذات الصلة، وذلك بهدف تحقيق الحد الأقصى للقيمة المضافة لتلك المشاريع وحسن ادارتها ولضمان جودة الإنتاج واتاحته بالسوق، ووكذلك توفير مياه الرى.

كما تم عرض الموقف التنفيذى فيما يخص استكمال أعمال البنية التحتية لتأمين التغذية الكهربائية الحالية والمستقبلية لمنطقة الساحل الشمالى، وبما يدعم البنية التحتية اللازمة لمشروع الربط الكهربائى مع ليبيا.

واستعرض وزير الكهرباء، مستجدات مشروع الربط الكهربائى الثلاثى مع كلٍ من قبرص واليونان، فضلاً الربط الثلاثى مع العراق والأردن، وكذلك الربط مع المملكة العربية السعودية، بهدف تحقيق الاستفادة الاقتصادية المتبادلة على مدار العام وفقًا لاحتياجات كل جانب من الطاقة الكهربائية، بالتكامل مع مخطط تدعيم البنية الكهربائية لشبه جزيرة سيناء.

وأضاف المتحدث الرسمى، أن وزير الكهرباء، استعرض كذلك المشروعات القومية فى قطاع إنتاج الكهرباء من الطاقة الجديدة والمتجددة، خصوصًا التى تقوم على طاقة الرياح والطاقة الشمسية، بما فيها مخطط إنتاج الطاقة الكهربائية من محطات المركزات الشمسية التى تعتمد على التخزين الحرارى للطاقة الشمسية على مدار اليوم بحيث تعتبر بديلاً للوقود التقليدى، وذلك فى إطار توجه الدولة لتشجيع الاستثمارات المحلية والدولية فى البنية التحتية الخضراء، وتعزيزًا لاستراتيجية مصر للطاقة المتكاملة والمستدامة التى تهدف للوصول إلى نسبة 20% بحلول عام 2022 ونسبة 42% بحلول عام 2035 لمكون الطاقة المتجددة من مزيج الطاقة الكهربائية فى مصر.

واتصالًا بالطاقة الجديدة والمتجددة، استعرض وزير الكهرباء، مستجدات التعاون مع الخبرات الدولية العريقة فى مجال توليد طاقة الهيدروجين الأخضر باستخدام الطاقة المتجددة وفق الاستراتيجية الوطنية فى هذا الخصوص.

كما تم عرض نتائج أعمال الدورة الثالثة والعشرين لمنتدى الطاقة الإفريقى الذى عقد مؤخرًا بلندن، والتى شارك فيها وزير الكهرباء، وشهدت استعراض التجربة المصرية الرائدة التى تحولت من عجز فى الطاقة الكهربائية إلى وفرة، مع رفع كفاءة الشبكة الوطنية للتوزيع، إلى جانب توفير الاحتياجات والمتطلبات المستقبلية للطاقة فى ظل المشروعات القومية العملاقة فى مختلف المجالات التنموية على مستوى الجمهورية، لا سيما مبادرة "حياة كريمة"، وهو ما انعكس على إشادة الجانب البريطانى بمناخ الاستثمار المصرى والتجربة الملهمة فى هذا الصدد، والتى يمكن نقلها لباقى الدول الإفريقية.