إزالة 951 حالة إشغال طريق خلال حملة أمنية بأسوان

جدة - نرمين السيد - نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان حملة أمنية موسعة لإزالة الإشغالات والتعديات على أراضى أملاك الدولة، استهدفت عددا من مناطق مدينة أسوان، تنفيذا لتوجيهات المحافظ أشرف عطية، والتى أسفرت عن إزالة 951 حالة إشغال طريق، بالإضافة إلى رفع ومصادرة 190 مخالفة ومضبوطات متنوعة.





وقال رئيس مدينة أسوان عادل شرشر، فى بيان صادر اليوم الاثنين، إن الحملة تم تنفيذها مع الأجهزة الأمنية، فى إطار جهود رفع كافة الإشغالات والمخالفات من أجل إعادة الانضباط للشارع الأسوانى والارتقاء بالمستوى الحضارى والجمالى للمدينة عاصمة الشباب والاقتصاد والثقافة الإفريقية. وأوضح أن المخالفات المتنوعة التى تم ضبطها خلال الحملة شملت طاولات ومقاعد وواجهات، علاوة على إسطوانات غاز، وذلك بقيادة محمد حسين نائب رئيس المركز بجانب الفنيين والعاملين بالوحدة المحلية وحى غرب.

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