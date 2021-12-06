وفد عراقى يزور القاهرة للاستفادة من تجربة مصر فى إدارة الموارد المائية

جدة - نرمين السيد - استقبل الدكتور محمد عبدالعاطى وزير الموارد المائية والرى، وفدا عراقيا رفيع المستوى، برئاسة المهندس حسين عبدالأمير بكة وكيل وزارة الموارد المائية العراقية، وعضوية المهندس مازن داوود، والمهندس جعفر كاظم، والمهندسة سارية إبراهيم.





ورحب عبدالعاطى، بأعضاء الوفد العراقى فى بلدهم الثانى مصر، مشيدا بعمق ومتانة العلاقات الأخوية التى تربط الشعبين الشقيقين، مشيرا إلى ضرورة تحقيق أقصى درجات التعاون والتنسيق بين البلدين الشقيقين لتحقيق أهداف الشعبين فى التنمية المستدامة والوصول للإدارة المثلى للموارد المائية المحدودة، ومن جانبهم نقل أعضاء الوفد العراقى دعوة المهندس مهدى رشيد الحمدانى وزير الموارد المائية العراقى للدكتور عبدالعاطى لزيارة العراق فى شهر مارس المقبل للمشاركة فى مؤتمر بغداد الثانى للمياه، معربين عن سعادتهم بزيارة مصر.

وتأتى هذه الزيارة فى ضوء نتائج زيارة وزير الرى لدولة العراق الشقيقة فى شهر مارس الماضى للمشاركة فى مؤتمر بغداد الدولى الأول للمياه، والتى تم خلالها الاتفاق على الإسراع فى تفعيل مذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين فى مجال الموارد المائية من خلال تشكيل لجنة توجيهية فنية مشتركة، وأيضا فى ضوء نتائج الاجتماع الأول للجنة التوجيهية الفنية المشتركة المصرية العراقية فى مجال الموارد المائية والرى والذى عقد فى شهر يونيو الماضى، والذى اتفق خلاله الجانبين على تشكيل مجموعة عمل مشتركة من الفنيين والإعداد لزيارة وفد فنى مصرى للعراق، وهى الزيارة التى تمت بالفعل فى شهر أغسطس الماضى وتم خلالها إجراء العديد من الزيارات الميدانية، وإعداد صياغة مشتركة لبرنامج عمل واضح بين الدولتين يعكس مجالات التعاون بين البلدين، ومنها تقنيات الرى الحديث، إعادة الاستخدام، طرق المعالجة، القضاء على التصحر، مقاومة الحشائش المائية، هيدروليكا الأنهار والشواطئ بما فيها نوعية المياه والرسوبيات، الأصلاح المؤسسى والتشريعى، وحماية الشواطئ ومشكلات النحر.

وتفعيلا لمذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين، زار أعضاء الوفد العراقى عددا من أجهزة الوزارة للتعرف على الأنشطة المختلفة التى تقوم بها الوزارة لتحقيق الإدارة المثلى للموارد المائية، حيث زار مركز التنبؤ بالفيضان والذى يستخدم تكنولوجيا الأقمار الصناعية والنماذج العددية المتطورة لمحاكاة السلوك الهيدرولوجى الطبيعى للنهر والتنبؤ بالأمطار والسيول، إلى جانب دراسة التغيرات المناخية وتأثيرها على مصر، كما تم التعرف على أنشطة وحدة النظم الجغرافية بقطاع التخطيط فى مجال استخدام صور الأقمار الصناعية فى رصد كافة أشكال التعديات، وتحديد طبيعة استخدامات الأراضى حول المجرى الرئيسى لنهر النيل وفرعيه.

وزار الوفد العراقى أيضا قطاع المياه الجوفية حيث تم استعراض مجهودات القطاع المختلفة لتحقيق الإدارة الرشيدة للمياه الجوفية، مع التوسع فى استخدام الطاقة الشمسية فى تشغيل الآبار، وتركيب منظومة للرصد والتحكم بالآبار السطحية والعميقة لمراقبة تشغيلها أوتوماتيكيا عن بعد ومتابعتها من غرف تشغيل مركزية وذلك لمراقبة السحب الآمن من الآبار وحساب معدلات الإستهلاك لكل بئر على حدى وتجنب السحب الجائر المخالف للمعدلات المطلوبة، كما تم استعراض مجهودات القطاع فى تنفيذ مشروعات الحماية من أخطار السيول، والقيام بزيارة على الطبيعة لأعمال الحماية من أخطار السيول المنفذة بمخر سيل وادى دجلة.

كما قام الوفد بزيارة الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ، حيث تم إستعراض مشروعات وأنشطة الهيئة المختلفة فى مجال حماية الشواطئ المصرية، وإستعراض مشروعات الحماية المنفذة بأطوال تصل إلى 120 كيلومتر والمشروعات الجارى تنفيذها بأطوال أخرى تصل إلى 110 كيلومتر.

كما زار المركز القومى لبحوث المياه حيث تم استعراض الأنشطة البحثية للمركز ومعاهده المختلفة، وتفقد عدد من الأعمال البحثية التى تقوم بها المعاهد التابعة للمركز، مثل النموذج الطبيعى الخاص بدراسة حماية شواطئ مدينة بورسعيد، والنموذج الفيزيائى المعد لقناطر ديروط الجديدة، بالإضافة لزيارة المعامل المركزية للرصد البيئى، واستعراض التجربة البحثية التى تم تنفيذها بمعهد صيانة القنوات المائية بالتعاون مع المعامل المركزية للرصد البيئى والمتمثلة فى تصميم وحدة مدمجة لمعالجة مياه الصرف الصحى، والتى تم تجربتها للاستفادة من مياه الصرف الصحى الناتجة من المعاهد والوحدات البحثية التابعة للمركز باستخدام تقنية التهوية والتى تعد إحدى التقنيات قليلة التكلفة، وزيارة مركز التدريب الإقليمى التابع لمعهد بحوث الهيدروليكا.

وزار الوفد المركز الإقليمى للتدريب التابع للوزارة، والذى يعد جهة معتمدة لدى اليونسكو من الفئة الثانية كأحد المراكز المتميزة فى تطبيق كافة معايير الجودة العالمية فى خطط التدريب والمواد العلمية المقدمة، ويتمتع بإمكانيات تدريبية متميزة سواء بالمقر الرئيسى للمركز أو فروعه بالمحافظات، نظرا لما يقدمه من دورات تدريبية متنوعة للعاملين بالوزارة وللعاملين بالجهاز الإدارى للدولة من مختلف الوزارات، بالإضافة للدورات المقدمة للمتخصصين من مختلف الدول العربية والإفريقية.

ومن المقرر قيام الوفد بزيارة للإدارة المركزية لنظم الرصد والاتصالات بالوزارة للتعرف على منظومة الرصد الآلى "التليمترى"، والتى تسمح بتدفق بيانات الترع والمصارف والبحيرات بصورة لحظية على الهواتف المحمولة لمتخذى القرار والمسئولين فى جميع إدارات الرى بمختلف محافظات الجمهورية، بما يسمح باتخاذ قرارات فورية لحل مشاكل الرى فى المناطق الحرجة، ومن المقرر قيام الوفد بزيارة أحد مواقع التليمترى على الطبيعة والواقعة على فم ترعة الإسماعيلية.

ومن المقرر أيضا قيام الوفد بزيارة عدد من مشروعات تأهيل الترع والمساقى والرى الحديث وتطبيقات الرى الذكى بمحافظة القليوبية، للتعرف على مجهودات الوزارة فى تنفيذ هذه المشروعات القومية الكبرى التى تهدف لتحسين إدارة الموارد المائية وتعظيم العائد من وحدة المياه، ومن المقرر أيضا زيارة مشروع محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر والذى تم الانتهاء منه مؤخرا بطاقة تصل إلى 5.60 مليون متر مكعب يوميا، وزيارة قناطر زفتى على فرع دمياط.