وفد الوكالة الأمريكية للتنمية يتابع أعمال تنفيذ محطة مياه الهنادى فى الأقصر

جدة - نرمين السيد - أكدت المهندسة صباح منصور نائب رئيس مركز ومدينة إسنا جنوب الأقصر، اليوم الإثنين، أن مشروع محطة مياه الهنادى وشبكاتها بشرق إسنا جنوب الأقصر من المشروعات المهمة والحيوية بمحافظة الأقصر الجارى إنشاؤه بهدف تغذية حوالى 130 ألف نسمة من أهالى قرى شرق إسنا.





جاء ذلك خلال لقائها اليوم، وفد الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية والذى يضم لورا جونزاليز، وكاثلين كيريش، لمتابعة الأعمال الجارى تنفيذها بمشروع بمحطة مياه هنادى بإسنا. وأوضحت نائب رئيس مركز ومدينة إسنا أن المحطة تبلغ طاقتها التصميمة 17000م3/يوم وعلى مساحة 11.36 فدان لتخدم تلك المنطقة بتكلفة 270 مليون جنيه مصرى، بالإضافة إلى تكلفة الخط الناقل حوالى 95 مليون جنيه مصرى والممتد من قرية الهنادى حتى قرية الشغب شمالا ومن قرية الهنادى حتى قرية الدير جنوبا، وبهذا تصبح التكلفة الإجمالية للمشروع 365 مليون جنيه والممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية. وتفقد الوفد مشروع محطة مياه الهنادى، الذى يتكون من مبنى الإدارة تحت الإنشاء والمعمل ومبنى الورشة وبرك تجميع الروبة وبيارة محطة رفع مياه الغسيل ومبنى محطة المياه المعاد معالجتها، حيث وجه الوفد بضرورة الاهتمام بالأعمال وسرعة تسليم المشروع فى الموعد المحدد، مشيدين بالمجهود المبذول بالمحطة.

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