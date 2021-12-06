الصحة تطلق 51 قافلة طبية مجانية بالمحافظات حتى منتصف ديسمبر

جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة الصحة والسكان، إطلاق 51 قافلة طبية مجانية فى المناطق النائية والمحرومة من الخدمات الصحية، بدءًا من اليوم الإثنين وحتى منتصف شهر ديسمبر الجارى، بجميع محافظات الجمهورية ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى "حياة كريمة".





وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، أن القوافل الطبية سيتم توجيهها للقرى الأكثر احتياجًا والمحافظات الحدودية مع الالتزام باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وأشار "عبدالغفار" إلى أن القوافل تضم كافة التخصصات الطبية من الباطنة، والأطفال، والأنف والأذن، والعظام، والجراحة، والرمد، والأسنان، والقلب، والجلدية، ونساء وولادة، وخدمات تنظيم الأسرة، بجانب خدمات الأشعة والتحاليل الطبية، بالإضافة إلى صيدلية تتوافر بها كافة الأدوية، على أن يتم تحويل الحالات التى تحتاج إلى إجراء عمليات جراحية إلى المستشفيات التابعة للوزارة.

وأضاف "عبدالغفار" أن أولى هذه القوافل سيتم إطلاق بمناطق مركز شباب كسفريت فى مدينة فايد بمحافظة الإسماعيلية، والثامنة بذور بمركز النوبارية فى محافظة البحيرة، وزاوية العوامى - الجفيرة مركز الضبعة محافظة مطروح، وهلا مركز ميت غمر محافظة الدقهلية، ودلجا مركز دير مواس محافظة المنيا، ومركز طبى المحروسة بحى السلام ثانى محافظة القاهرة، كما سيتم إطلاق 5 قوافل طبية أخرى يومى 7، و8 ديسمبر، فى مناطق نرسا مركز طوخ محافظة القليوبية، ومنطقة الخير -ادالديت مركز شلاتين محافظة البحر الأحمر، والنهضة مركز الفرافرة محافظة الوادى الجديد، والقبابات بحى أطفيح محافظة الجيزة، وجحدم مركز منفلوط محافظة أسيوط، مشيرًا إلى أن عمل القافلة يستمر لمدة يومين متتاليين.

ولفت "عبدالغفار"إلى أنه سيتم إطلاق 12 قافلة يومى 8، و9 من الشهر نفسه فى مناطق الكنيسة مركز الفشن محافظة بنى سويف، وأولاد يحى الحاجر مركز دار السلام محافظة سوهاج، ونظارة سماديس مركز الرحمانية محافظة البحيرة، وكفر المنازلة مركز كفر سعد محافظة دمياط، واسطنها مركز الباجور محافظة المنوفية، ووادى مندر مركز شرم الشيخ محافظة جنوب سيناء، وعلوش محافظة مطروح، ومركز طبى الأسمرات حى المقطم محافظة القاهرة، والتلول مركز بئر العبد محافظة شمال سيناء، والقلمينا مركز الوقف محافظة قنا، والحكمة مركز نصر النوبة محافظة أسوان والحى الثامن مركز برج العرب محافظة الإسكندرية.

وتابع أنه سيتم إطلاق 3 قوافل طبية أخرى يومى 9، و10 ديسمبر فى مناطق الرياض مركز أبوكبير محافظة الشرقية، وحلايب بمحافظة البحر الأحمر، وعثمان بن عفان مركز الفرافرة محافظة الوادى الجديد، إضافة إلى إطلاق 5 قوافل طبية أخرى يومى 10، و11 ديسمبر فى مناطق شيوة الشرقية مركز أجا محافظة الدقهلية، ووادى الشرفا مركز شرم الشيخ محافظة جنوب سيناء، والضهرة مركز فارسكور محافظة دمياط، واشناوى مركز السنطة محافظة الغربية، ونكلا مركز منشأة القناطر محافظة الجيزة، إضافة إلى إطلاق 9 قوافل طبية يومى 11 و12 ديسمبر فى مناطق فلسطين مركز العامرية محافظة الإسكندرية، وقصر الباسل مركز اطسا محافظة الفيوم، والمنشأة الكبرى مركز القوصية محافظة أسيوط، ونجع الطود مركز جرجا محافظة سوهاج، وأجهور الصغرى مركز القناطر محافظة القليوبية، والروضة مركز سيدى سالم محافظة كفر الشيخ، وكومير مركز إسنا محافظة الأقصر، وأبورماد مركز حلايب محافظة البحر الأحمر، والخير والنماء مركز الفرافرة محافظة الوادى الجديد.

ومن جانبه، أوضح الدكتور محسن طه، رئيس قطاع الطب العلاجى بالوزارة، أنه سيتم إطلاق قافلة طبية يومى 12 و13 بمنطقة فطيرة مركز كوم إمبو محافظة أسوان، بجانب إطلاق 8 قوافل طبية يومى 13، و14 ديسمبر بمناطق منشأة شومان مركز جمصة محافظة الدقهلية، وأبو منقار مركز الفرافرة محافظة الوادى الجديد، والشيخ الشاذلى - حماصة وأبوغصن مركز مرسى علم بمحافظة البحر الأحمر، وبلة المستجدة مركز بنى مزار محافظة المنيا، ومركز طبى التجمع الأول حى القاهرة الجديدة محافظة القاهرة، ومؤسسة البستان مركز الدلنجات محافظة البحيرة، ومركز شباب الهوانية- الشروق - تل ثمود مركز القصاصين محافظة الإسماعيلية، وبندف مركز منيا القمح محافظة الشرقية.

واختتم "طه" أنه سيتم إطلاق قافلتين طبيتين بمنطقتى بنى عدى القبلية مركز منفلوط محافظة أسيوط، والقبابات بحى أطفيح محافظة الجيزة، وذلك فى يومى 14، و15 من الشهر نفسه.