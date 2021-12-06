غدا.. نشاط للرياح يصل إلى حد العاصفة

جدة - نرمين السيد - ويؤدى نشاط الرياح إلى إثارة الرمال والأتربة على السواحل الغربية والوجه البحرى والقاهرة وشمال الصعيد كما تزداد سرعات هباتها لتنخفض الرؤية الأفقية على الطرق الصحراوية والمناطق المكشوفة. كما تزيد الرياح من الإحساس ببرودة الطقس، على أن تهدأ سرعات الرياح قليلا خلال فترات الليل.

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