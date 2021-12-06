وزير الكهرباء يستعرض أمام الرئيس نتائج أعمال منتدى الطاقة الأفريقي

شهد اجتماع الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم الاثنين، مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، عرض نتائج أعمال الدورة الثالثة والعشرين لمنتدى الطاقة الأفريقي الذي عقد مؤخراً بلندن، والتي شارك فيها وزير الكهرباء، وشهدت استعراض التجربة المصرية الرائدة التي تحولت من عجز في الطاقة الكهربائية إلى وفرة، مع رفع كفاءة الشبكة الوطنية للتوزيع، إلى جانب توفير الاحتياجات والمتطلبات المستقبلية للطاقة في ظل المشروعات القومية العملاقة في مختلف المجالات التنموية على مستوى الجمهورية، خاصةً مبادرة "حياة كريمة"، وهو ما انعكس على إشادة الجانب البريطاني بمناخ الاستثمار المصري والتجربة الملهمة في هذا الصدد، والتي يمكن نقلها لباقي الدول الأفريقية.

واجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة.

وقال السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية إن الاجتماع تناول استعراض المشروعات الاستراتيجية لوزارة الكهرباء على مستوى الجمهورية.