الأرصاد تحذر من طقس يومى الثلاثاء والأربعاء

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنه اعتبارا من غدا الثلاثاء 7 ديسمبر وحتى الأربعاء 8 ديسمبر، تسود حالة من عدم الاستقرار بالأحوال الجوية على شمال البلاد حتى شمال الصعيد .

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية، إلى أن هذه الفترة ستشهد نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة وسيناء وشمال الصعيد قد تصل للعاصفة على الأماكن المكشوفة مما يؤدى إلى انخفاض الرؤية الأفقية على الطرق.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن هذه الفترة أن هذه الفترة ستشهد أيضا اضطراب فى الملاحة البحرية على البحر المتوسط وسرعة الرياح تتراوح بين 60: 70 كم فى الساعة وارتفاع الموج من 4: 5 أمتار ، مع وجود فرص أمطار متوسطة على السواحل الشمالية وشمال الدلتا يوم الأربعاء .

وناشدت هيئة الأرصاد الجوية، المواطنين الالتزام بارتداء الملابس الشتوية الثقيلة لبرودة الأجواء ليلا وانخفاض درجات الحرارة الصغرى ، فضلا عن ضرورة عدم التواجد فى الأماكن سيئة التهوية وأماكن الأتربة خاصة أصحاب الامراض الصدريه ، وتجنب ممارسة الأنشطة البحرية بالبحر المتوسط .

كما حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، من اضطراب الملاحة البحرية على البحر المتوسط وسرعة الرياح من 50: 65 كم فى الساعة وارتفاع الموج من 2.5 : 4 متر، وذلك مع يوم غدا الثلاثاء

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية، إلى أن اضطراب الملاحة البحرية يستمر يوم الأربعاء على البحر المتوسط وسرعة الرياح من 60: 70 كم فى الساعة وارتفاع الموج من 3 : 4 متر .