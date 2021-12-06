الجزيري يسجل هدف تونس الأول ضد الإمارات وينفرد بصدارة هدافى كأس العرب.. فيديو

سجل سيف الجزيري مهاجم نادي الزمالك، هدف منتخب تونس الأول ضد الإمارات في المواجهة التى يحتضنها ملعب الثمامة، ضمن مباريات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات لبطولة كأس العرب 2021.
وجاء هدف الجزيري في الدقيقة 11 ليعلن تقدم نسور قرطاج في المواجهة التي تعتبر بمثابة الفرصة الأخيرة لمنتخب تونس حيث يدخل نسور قرطاج المباراة بهدف واحد وهو الفوز لضمان الوصول إلى دور ربع النهائى من البطولة، حيث لا بديل لتونس سوي الفوز لضمان التأهل، وحال التعادل أو الخسارة قد تودع منافسات البطولة العربية مبكرا لاسيما بعد الخسارة المفاجئة من سوريا في الجولة الثانية.
ويعتلى منتخب الإمارات صدارة المجموعة الثانية برصيد 6 نقاط، ثم يحل منتخب تونس فى المركز الثانى والوصافة بثلاث نقاط، متساويا مع منتخب سوريا صاحب المركز الثالث، وأخيرا منتخب موريتانيا فى ذيل الترتيب بلا رصيد من النقاط.
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