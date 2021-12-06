مصر تستقبل 20.8 مليون جرعة لقاح شلل الأطفال المطور

استقبلت مصرُ 20.8 مليون جرعة من لقاح شلل الأطفال الفموي النوع الثاني المطور(nOPV2)، بدعم من منظمة الصحة العالمية ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسيف".

ووفق منظمة الصحة العالمية يعد اللقاح نسخة مطورة من لقاح شلل الأطفال، الذي أثبتت التجاربُ السريريةُ أنه آمن وفعال مثل لقاح شلل الأطفال الفموي الأحادي التكافؤ كما أنه غير قابل للتحور.

وأشادت المنظمة الأممية بإنجازات مصر في هذا الملف، حيث حققتْ مصرُ العديدَ من النجاحات في القضاء على شلل الأطفال خلال الـ 25 عامًا الماضية. ففي عام 2006، أُعْلِنتْ مصرُ خاليةً من شلل الأطفال. وقد تحقق ذلك على مدار سنوات عن طريق حملة مؤثرة.

وأشار بيان المنظمة الأممية انه يشهد العالم حاليا اختفاء فيروسات شلل الاطفال الشرسة بنسبة ٩٩.٩ بالمائة من جميع دول العالم عدا دولتين فقط. وتساهم التكنولوجيا الحديثة في تصنيع اللقاحات الي انتاج لقاحات متطورة تساهم في منع خطر انتشار فيروسات شلل الاطفال وذلك عن طريق اجراء الحملات القومية عالية الكفاءة إضافة إلي التطعيمات الروتينية لتحصين وحماية الاطفال من هذا المرض.

الدكتور علاء عيد، رئيس قطاع الطب الوقائي، قال أن الحملة تستهدف تطعيم 16.5 مليون طفل من خلال 45 ألف فريق يضم 90 ألف عضو، خضعوا لدورات تدريبية لإنجاز مهام التطعيم على الوجه الأمثل، بالإضافة للفرق الإشرافية على جميع المستويات بالوزارة والمديريات والإدارات الصحية والمناطق الطبية.

‎وأضاف رئيس قطاع الطب الوقائى أن الحملة مجانية والطعم المستخدم، هو طعم شلل الأطفال الفموي، حيث يتم تطعيم الطفل بنقطتين في الفم مع التأكد من البلع، لحماية الأطفال من هذا المرض شديد العدوى الذي يسبب إعاقة مدى الحياة.

‎ وأشار إلى أن وزارة الصحة والسكان تقوم بتنفيذ العديد من الأنشطة للحفاظ على مصر خالية من المرض ومنع دخول فيروس شلل الأطفال من الدول المتوطن بها المرض أو تلك المتأثرة بالتفشيات الوبائية.

وقالت الدكتورة نعيمة القصير، ممثل منظمة الصحة العالمية في مصر ورئيس البعثة، "يسر منظمة الصحة العالمية استقبال 20.8 مليون جرعة من nOPV2 لحماية جميع الأطفال الذين يعيشون في مصر بما في ذلك اللاجئين والمهاجرين. تدعم منظمة الصحة العالمية وزارة الصحة والسكان من الناحية الفنية في جميع أنشطة الاستعداد والاستجابة لشلل الأطفال، بما في ذلك بناء القدرات للاستعداد لحملة لتطعيم القادم على مستوى البلاد بقيادة وزارة الصحة والسكان. إن منظمة الصحة العالمية تواصل العمل بجد مع السلطات الصحية الوطنية وجميع الشركاء لحماية كل من يعيش في مصر للحفاظ على مصر خالية من شلل الأطفال منذ عام 2006."

جيريمي هوبكنز، ممثل يونيسف في مصر قال : "يسعدني أن أرى استقبال أكثرَ من 20 مليون جرعة من لقاحات شلل الأطفال الجديدة. لقد سهّلت يونيسف إيصالَ هذه اللقاحات الأكثر أمانًا وكفاءةً وقدّمتْ الدعمَ الفنيَّ لوزارة الصحة، وأنا على ثقة من أن حملة التطعيم الوطنية لجميع الأطفال في مصر ستساعدُ على استمرار البلادَ خاليةً من مرض شلل الأطفال في المستقبل".

وأشار البيان " لمواجهة خطر دخول الفيروسات من بلدان أخرى. ستبدأ وزارة الصحة والسكان المصرية في حملةَ تطعيم وطنيةً في 19 من ديسمبر 2021، بهدف تطعيم جميع الأطفال دون سن الخامسة بقطرتين من لقاح شلل الأطفال الفموي لمواصلة حماية أطفالنا من شلل الأطفال.