/664679/بالطبل-والمزمار-البلدي-حفل-ختام-بطولة-كأس-خالد-الغامدي-واستقبال-تاريخي-للوفد-السعودي

أقيم نهائي بطولة كأس خالد الغامدي لدعم شباب القرى المحرومه بمحافظة البحيرة على ملعب الجمعية الزراعية بقرية كفر دمتيوة وسط أجواء جماهيرية كبيرة بحضور الدكتور خالد الغامدي مؤسس مبادرة معا للاستثمار فى مصر وراعي البطولة والوفد المرافق له من المملكة العربية السعودية الدكتور عبدالله الغامدي والمستشار صالح الشهري، بعد استقبال تاريخي من قبل أهالي القرية بالطبل والمزمار البلدي ويرصد دوت الخليج التفاصيل.

حضر حفل الختام عدد من القيادات التنفيذية بمحافظة البحيرة وكوم حماده وأعضاء مجلس النواب والشخصيات العامة والرياضة . حفل ختام بطولة كأس خالد الغامدي واستقبال تاريخي للوفد السعودي وقال الدكتور خالد الغامدي راعي البطولة أن دعمه ورعايته لهذه البطولة يأتي من حبه وعشقه لشباب مصر وانها لن تكون المرة الاول لمثل هذة البطولات لدعم الشباب فى المجال الرياضي في مصر . وأضاف الغامدي سعدت بفرحة الشباب أثناء مشاركتي فى حفل الختام فهم يستحقون كل الدعم والتشجيع واعدهم بأكثر خلال الفترة القادمة . وتوج فريق النقراش ممثل ايتاي البارود بعد تغليه على فريق مغنين ممثل كوم حماده فى المباراة النهائية بنتيجة ٢/٠ وتمكن من الحوصول على المركز الأول. وعلق على المباراة النهائية المعلق الرياضي الكابتن خالد حسن معلق قنوات أون سبورت وart سابقا. وتعد البطولة هي الأولى من نوعها لدعم وتشجيع شباب القرى المحرومه بمحافظة البحيرة والتى نالت اهتمام كبير من قبل وزارة الشباب والرياضة .

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بالطبل والمزمار البلدي.. حفل ختام بطولة كأس خالد الغامدي واستقبال تاريخي للوفد السعودي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع تحيا مصر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.