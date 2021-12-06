/664680/محافظ-قنا-يعاين-ثانى-نموذج-محلى-الصنع-لعربة-متنقلة-لتقديم-المأكولات-السريعة

عاين اللواء أشرف الداودى محافظ قنا، ثانى نموذج محلى لعربة متنقلة لتقديم المأكولات السربعة من إنتاج إحدى شركات القطاع الخاص ، واستمع إلى شرح تفصيلى حول امكانياتها، رافقه كلا من المهندس نبيل الطيبى السكرتير العام للمحافظة ، والسكرتير العام المساعد ، و رئيس جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر بقنا ، و رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا ويرصد دوت الخليج التفاصيل.

وأوضح محافظ قنا أن العربة تم إنتاجها بواسطة إحدى شركات القطاع الخاص بمدينة قنا ، مشيرا إلى أن العربة مجهزة بخامات عالية الجودة تشمل أدراج لتخزين المواد الغذائية ، وأرفف لتجهيز وعرض الطعام ، بالإضافة إلى صنبور وخزان مياه ، وخزان صرف ، وتوصيلات كهربائية ومصابيح ضوئية داخلية وخارجية وإشارات ضوئية عاكسة ، كما أن العربة قابلة لتركيب سخان مياه كهربائى وتكييف ، كما أنها مطابقة للإشتراطات الصحية و السلامة المهنية ، لافتا إلى أن التصميم يصلح لتجهيز وبيع الوجبات السريعة " تيك أوى " ، الأيس كريم ، الساندويتشات المتنوعة .

محافظ قنا يعاين ثانى نموذج محلى الصنع لعربة متنقلة لتقديم المأكولات السريعة

وأضاف الداودى أنه سيتم المفاضلة بين النموذج الأول الذى تم إنتاجه بمصنع الألومنيوم وبين هذا النموذج لإختيار الأفضل بينهما من حيث الجودة والتجهيزات والسعر الأنسب ، تمهيدا لطرحها للشباب ، مؤكدا أن ذلك يأتى فى اطار حرص المحافظة على دعم الشباب ومساعدتهم فى دخول مجال ريادة الأعمال بهدف خلق فرص عمل جديدة للشباب مع عدم إعاقة حركة المرور والمارة وتنفيذ نموذج ناجح مرضى لجميع الأطراف .

محافظ قنا يعاين ثانى نموذج محلى الصنع لعربة متنقلة لتقديم المأكولات السريعة

يُذكر أنه يمكن للشاب شراء العربة بنظام التمويل سواء من خلال أحد البنوك أو من خلال جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر ، ويتم السداد بنظام الأقساط بفائدة ميسّرة ، ثم يقوم بإنهاء إجراءات الترخيص في الوحدة المحلية للمدينة التابع لها وذلك وفقا للقانون رقم 92 لسنة 2018 الخاص بوحدات الطعام المتنقلة ، بالإضافة إلى التجهيزات اللازمة لنوعية النشاط الذى سيعمل به .