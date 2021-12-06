/664676/وفاة شخصين-وإصابة-7-آخرين-في-حادث-تصادم--بكفر-الشيخ

شهد الطريق الدولي كفر الشيخ المحلة الكبري، اليوم الأثنين، إصابة 9 مصابين توفى 2 منهم في حادث تصادم 3 سيارات، بالقرب من قرية كفر الطائفة التابعة لمركز كفر الشيخ، وعلى الفور تم نقلهم عن طريق سيارات الإسعاف إلي مستشفى لتلقي العلاج.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل وفاة شخصين وإصابة 7 آخرين في تصادم بالطريق الدولي كفر الشيخ - المحلة الكبرى

تفاصيل الحادث

رجع تفاصيل الحادث عندما تلقى اللواء أشرف صلاح درويش، مدير أمن كفر الشيخ، واللواء خالد المحمدي مدير إدارة البحث الجنائي بالمديرية، إشارة من مأمور مركز شرطة كفر الشيخ، بوقوع حادث تصادم 3 سيارات علي الطريق الدولي كفر الشيخ المحلة الكبري، بالقرب من قرية كفر الطائفة التابعة لدائرة المركز.

بسبب اختلال عجلة القيادة

وعلى الفور انتقل عدد من القيادات الأمنية لمكان الحادث، وأتضح بسبب اختلال عجلة من قائد إحدي السيارات أسفر عن ذلك إنقلاب سيارة تاكسي، وتصادمها مع ميكروباص مع سيارة ثالثة جيب، لينتج عن ذلك وفاة سيدة ورجل وإصابة 7 آخرين، وأيضا تم رفع حالة الطوارئ بمستشفى كفر الشيخ العام، لاستقبال المصابين في الحادث والتعامل مع حالتهم الصحية.

وفي سياق آخر لقى 3 أطفال أشقاء مصرعهما، وأصيب 9 آخرين اثر حادث انهيار منزل مكون من طابقين بالبلوك بعزبة أسعد وحش التابعة لمركز اهناسيا غرب محافظة بنى سويف، وتم نقلهم إلى المستشفي.

وتلقي اللواء طارق مشهور مساعد وزير الداخلية مدير أمن بنى سويف، إخطاراً من شرطة النجدة يفيد بورود بلاغ بانهيار منزل مكون من طابقين بالبلوك بعزبة أسعد وحش التابعة لمركز اهناسيا غرب المحافظة ويرصد دوت الخليج التفاصيل.

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ونقلت سيارات الإسعاف التابعة لمرفق بنى سويف إلى محل الواقعة وتبين أن الجثث ملك بريك مبروك 11 سنة وشقيقتها "عبدالله" 8 سنوات، "وسيف" 12 سنة.

المصابين:-

والمصابين وهم أم هاشم هاشم عبد القادر 60 سنة مصابة بجروح وسحجات واشتباه كسر بالساق الأيمن، بريك مبروك صالح 40 سنة، مصاباً باشتباه كسر بالعمود الفقري، وسامح تامر ابو شهبه عامين، وأحمد وليد إبراهيم 4 شهور، وبريك مبروك صالح 36 سنة، وعبد العليم مبروك صالح 45 سنة، وايمان عثمان حمد 23 سنة، وأحمد جمال عاشور 3 سنوات، وفاطمة بريك صالح 30 سنة، وحسن حمد حسن 47 سنة. تم نقل الجثث الثلاثة إلى مشرحة مستشفي أهناسيا المركزي تحت تصرف النيابة العامة، والمصابين غلى قسم الاستقبال لتلقي العلاج اللازم وإجراء كافة الفحوصات الطبية اللازمة وتحرير محضر بالواقعة