/664677/كأس-العرب-سيف-الجزيري-يتقدم-لتونس-على-الإمارات-في-الشوط-الأول فيديو

أنتهى الشوط الأول بين تونس والأمارات بتقدم الأول بهدف نظيف، ضمن مباريات الجولة الثالثة من دور المجموعات بكأس العرب قطر 2021.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وظهر المنتخب التونسي بشكل أفضل خلال مجريات الشوط وهدد مرمى الإمارات كثيراً، حتى تقدم سيف الدين الجزيري لنسور قرطاج في الدقيقة 11 بعد مرواغة مميزة نعيم السليتي ليتابعها الجزيري ويسكنها الشباك.

وحاول المنتخب الإماراتي على استحياء أن يدرك التعادل ولكن محاولاتهم كانت غير ناجحة، وفي أخر دقائق الشوط أضاع الجزيري فرصة تسجيل الهدف الثاني بعدما أهدر فرصة والمرمى خالي.

لينتهى شوط اللقاء الأول بتقدم تونس على الإمارات بهدف نظيف، في حالة انتهاء المباراة بتلك النتيجة سيتأهل المنتخب التونس إلى الدور القادم.

تشكيل تونس

– حراسة المرمى: معز حسن.

– خط الدفاع: محمد دراجر – أمين بن حميدة – بلال العيفة – ياسين مرياح.

– خط الوسط: غيلان الشعلالي – فرجاني ساسي – حنبعل المجبري.

– خط الهجوم: يوسف المساكني – نعيم السليتي – سيف الدين الجزيري.

تشكيل الإمارات

حراسة المرمى: محمد الشامسي.

خط الدفاع: محممد برغش – العطاس – وليد عباس – الأحبابي.

خط الوسط: علي سالمين – علي صالح – طحنون الزعابي.

خط الهجوم: عبدالله رمضان – كايو كانيدو – علي مبخوت.

نتيجة مباراة تونس وسوريا

نجح المنتخب السوري من تحقيق الفوز على المنتخب التونسي، بنتيجة هدفين دون رد، في لقاء جمع بين المنتخبين في الجولة الثانية من منافسات دور المجموعات ببطولة كأس العرب.

فتتح المنتخب السوري سجل التهديف في وقت مبكر من المباراة، بالدقيقة الرابعة من عمر اللقاء، عن طريق أولفر كاسكاو، من خلال تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء تسكن يمين شباك نسور قرطاجة.

https://twitter.com/6m_6k/status/1466864325176569857?s=20

وجاء المنتخب التونسي بالضغط طوال أحداث الشوط الأول من محاولة تعديل النتيجة، ولكن دفاعات السورين كانت بالمرصاد من نصف ملعب اللقاء.

عاد المنتخب السوري في الشوط الثاني ليضرب بالهدف الثاني في المباراة، ويؤكد على نتيجة المباراة في الدقائق الأولى من النصف الثاني للقاء، بالدقيقة الـ 47 عن طريق محمد عنز، من خلال تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء، بعد تمريرات كثيرة على الجانب الأيمن من الملعب، ويسددها عنز أعلى حارس المرمى وتصطدم بالقائم العلوي وتسكن الشباك.

https://twitter.com/L_esk1/status/1466877516795285509?s=20

تشكيل منتخب تونس أمام سوريا:

حراسة المرمى: فاروق بن مصطفى.

خط الدفاع: بن حميدة - غيلان شعلالي - ياسين مرياح - بلال العيفة.

خط الوسط: محمد علي بن رمضان- فرجاني ساسي- فخر الدين بن يوسف.

خط الهجوم: فراس بالعربي- حنبعل مجبري- سيف الدين الجزيري.

نتيجة مباراة تونس وموريتانيا:

افتتح الدولي التونسي سيف الدين الجزيري لاعب الزمالك، سجل التهديف في المباراة في الدقيقة الـ 39 من عمر المباراة