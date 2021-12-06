/664678/عمرو-درويش إصدار-البطاقات-الشخصية-عبر-طريقة-برايل-ينم-عن-رغبة-الدولة-في-الحفاظ-علي-حقوق-ذوي-الهمم

أشاد النائب عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، باحتفالية قادرون باختلاف، لافتا أن هذه الاحتفالية تكتب في تاريخ، وأن هذا العصر هو العصر الذهبي لذوي الهمم.

عمرو درويش:إصدار البطاقات الشخصية عبر طريقة «برايل» يستكمل حقوق ذوي الهمم

وأضاف درويش، في تصريحات خاصة لـ"دوت الخليج"، أن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن عمل دراسة حول إمكانية إصدار البطاقة الشخصية والأوراق الرسمية للمكفوفين بطريقة برايل، يعد استكمالا لحقوق ذوي الهمم.

وثمن أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، مقترح الرئيس السيسي بإنشاء صندوق قادرون باختلاف، لافتا أن ذلك ينم عن رغبة الدولة الحقيقية في الحفاظ علي حقوق ذوي الهمم.

وتابع درويش، أن الدولة المصرية علي مدار السنوات الماضية بذلت مجهودا غير مسبوقة لخلق بيئة مواتية لذوي الهمم وتوفير حياة كريمة لهم، فضلا عن دمجهم وإشراكهم في المجتمع، وذلك تأكيدا لما نص عليه القانون رقم 10 لسنة 2018 بتعيين نسبة 5% فى الوظائف ملزمة للجهات الحكومية غير الحكومية وقطاع الأعمال.

الرئيس السيسي يشهد احتفالية قادرون باختلاف

وشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي،أمس ، احتفالية "قادرون باختلاف" لأصحاب الهمم وذوي القدرات الخاصة بمركز المنارة للمؤتمرات الدولية بالقاهرة الجديدة. وبدأت الاحتفالية بتلاوة آيات الذكر الحكيم من الطفل أحمد تامر الذي كان الرئيس السيسي قد تحدث معه في مقابلة تليفزيونية مع الإعلامي شريف عامر ووعده بدعوته لتلاوة آيات القرآن الكريم خلال أول احتفالية.

وتتزامن هذه الاحتفالية مع اليوم العالمي لذوي الهمم والذي تحتفل به الأمم المتحدة منذ عام 1992، من أجل دعم تلك الفئة من المجتمعات وضمان حقوقهم، إلى جانب زيادة الوعي لدى الشعوب بإدماجهم في الحياة السياسية والاقتصادية والثقافية، والعمل على توصيلهم إلى عالم شامل وميسر.