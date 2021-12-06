غدًا.. تشيع جثمان شقيق مجدي الهواري من مسجد السيدة نفيسة

/664682/غدا-تشيع-جثمان-شقيق-مجدي-الهواري-من-مسجد-السيدة-نفيسة

تقام صلاة الجنازة على جمال الهواري شقيق المخرج المصري مجدي الهواري غدًا الثلاثاء في مسجد السيدة نفيسة عقب صلاة الظهر.

دوت الخليج يرصد موعد ومكان تشيع جثمان شقيق المخرج مجدي الهواري.

موعد عزاء شقيق مجدي الهواري

ويقام عزاء الراحل غدًا الثلاثاء في مسجد المشير، بدايًة من الساعة السادسة مساءً.

مجدي الهواري يعلن وفاة شقيقه

أعلن المخرج مجدي الهواري اليوم الإثنين، وفاة شقيقه من خلال حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، حيث كتب في تأثر شديد: "هكتب كتير فيك ياغالي يا ابن الغاليين، بس بعد ناخد عزاك، إنا لله وإنا اليه راجعون.. توفي الي رحمة الله اخويا الغالي جمال الهواري.. الاخ والصديق والاب والحبيب".

وتابع: "كسرت قلبي ياجمال بكاء وحزن كتيييير، ربي ارحمه واغفرله واسكنه فسيح جناتك.. صلاة الجنازة غداً الثلاثاء صلاة الظهر في مسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها وارضاها والعزاء في مسجد المشير بداية الساعة السادسة مساء".

واختتم حديثه طالبًا الدعاء لشقيقه بالرحمة: "دعواتكم لاخويا اللي مربيني بالرحمة والمغفرة وأسألكم له الفاتحة".

أزمة شقيق مجدي الهواري الصحية

وسبق وأن كشف المخرج مجدي الهواري، عن تعرض شقيقه لأزمة صحية لم يكشف عن تفاصيلها، وطالب متابعيه بالدعاء له.

وكتب الهواري، عبر حسابه على "فيسبوك": "دعواتكم لأخويا بالشفاء".

آخر أعمال مجدي الهواري

يذكر أن آخر أعمال مجدي الهواري الإخراجية مسرحية «ياما في الجراب يا حاوي»، وتعد مسرحية «ياما في الجراب ياحاوي» أول عرض مسرحي جماهيري كبير ينطلق من الإسكندرية منذ سنوات ويعود بعدها للانطلاق في القاهرة، والعمل مأخوذ عن رائعة بيرم التونسي، والموسيقار أحمد صدقي ، ومن إنتاج " كايرو شو" وإخراج مجدي الهواري بمعالجة جديدة ، وأشرف عليها فنياً محمد هاني.

أبطال مسرحية «ياما في الجراب ياحاوي»

ويشارك في بطولة مسرحية «ياما في الجراب ياحاوي» عدد كبير من النجوم هم النجم إياد نصار، و نجما الغناء محمد الشرنوبي، وكارمن سليمان، والنجم شريف الدسوقي، ونجوم المسرح سما إبراهيم، ولبنى ونس، وناصر سيف، وعلاء قوقة، ورضا إدريس، وإسماعيل فرغلي.