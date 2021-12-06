إصدار البطاقات الشخصية عبر طريقة «برايل».. نواب لـ"دوت الخليج": خطوة هامة لاستكمال حقوق ذوي الهمم

/664683/إصدار-البطاقات-الشخصية-عبر-طريقة-برايل-نواب-لـتحيا-مصر-خطوة-هامة-لاستكمال-حقوق-ذوي-الهمم

شهدت السنوات الماضية طفرة غير مسبوقة في مجال رعاية وتأهيل الأشخاص ذوي الهمم، من أجل خلق بيئة مواتية وتوفير حياة كريمة لهم، حيث أعلن الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال احتفالية قادرونباختلاف أمس عن قرار بشأن دراسة إمكانية إصدار البطاقات الشخصية والأوراق الرسمية عبر طريقة برايل لمساعدة المكفوفين وضعاف البصر.

خالد أبو الوفا: ذوي الهمم حظوا باهتمام كبير من قبل الدولة المصرية

وفي هذا الصدد، أشاد النائب خالد أبو الوفا عضو مجلس الشيوخ، بقرار الرئيس عبدالفتاح السيسي، بشأن إمكانية إصدار البطاقات الشخصية والأوراق الرسمية بطريقة "برايل"، وذلك لمساعدة المكفوفين وضعاف السمع، لافتا أن هذا القرر يعد ترجمة حقيقية لدعم الدولة لذوي الهمم.

وأكد أبو الوفا، في تصريحات خاصة لـ"دوت الخليج"، أن السنوات الماضية شهدت طفرة غير مسبوقة في مجال رعاية وتأهيل الأشخاص ذوي الهمم، مضيفا: ذوي الهمم حظوا باهتمام كبير من قبل الدولة المصرية منذ تولى الرئيس السيسي مقاليد حكم البلاد.

وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلي أن القانون رقم 10 لسنة 2018 نص علي عدة مزايا ومكتسبات لذوي الهمم سواء في مجال التعليم أو الصحة أو العمل، مضيفا: القانون نص علي ضمان الحق فى التعليم العإلى والدراسات العليا، وتخصيص نسبة لا تقل عن 10% من أماكن الإقامة بالمدن الجامعية، فضلا عن تعين 5% منهم فى الوظائف ملزمة للجهات الحكومية غير الحكومية وقطاع الأعمال، ما يعني ترجمة حقيقية لدمج ذوي الهمم في المجتمع.

وتابع أبو الوفا: إصدار البطاقات الشخصية والأوراق الرسمية بطريقة برايل سيساعد وبشكل كبير علي إزالة أي عوائق وسيسهل علي الأشخاص ذوي الهمم التعامل اليومي وفي جميع المؤسسات وفي الشارع المصري، لافتا أنها تعتبر خطوة هامة لاستكمال لحقوقهم.

عمرو درويش:إصدار البطاقات الشخصية بطريقة برايل يستكمل حقوق ذوي الهمم

ومن جانبه، أشاد النائب عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، باحتفالية قادرون باختلاف، لافتا أن هذه الاحتفالية تكتب في تاريخ، وأن هذا العصر هو العصر الذهبي لذوي الهمم.

وأضاف درويش، في تصريحات خاصة لـ"دوت الخليج"، أن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن عمل دراسة حول إمكانية إصدار البطاقة الشخصية والأوراق الرسمية للمكفوفين بطريقة برايل، يعد استكمالا لحقوق ذوي الهمم.

وثمن أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، مقترح الرئيس السيسي بإنشاء صندوق قادرون باختلاف، لافتا أن ذلك ينم عن رغبة الدولة الحقيقية في الحفاظ علي حقوق ذوي الهمم.

وتابع درويش، أن الدولة المصرية علي مدار السنوات الماضية بذلت مجهودا غير مسبوقة لخلق بيئة مواتية لذوي الهمم وتوفير حياة كريمة لهم، فضلا عن دمجهم وإشراكهم في المجتمع، وذلك تأكيدا لما نص عليه القانون رقم 10 لسنة 2018 بتعيين نسبة 5% فى الوظائف ملزمة للجهات الحكومية غير الحكومية وقطاع الأعمال.

الرئيس السيسي يشهد احتفالية قادرون باختلاف

وشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي،أمس ، احتفالية "قادرون باختلاف" لأصحاب الهمم وذوي القدرات الخاصة بمركز المنارة للمؤتمرات الدولية بالقاهرة الجديدة. وبدأت الاحتفالية بتلاوة آيات الذكر الحكيم من الطفل أحمد تامر الذي كان الرئيس السيسي قد تحدث معه في مقابلة تليفزيونية مع الإعلامي شريف عامر ووعده بدعوته لتلاوة آيات القرآن الكريم خلال أول احتفالية.

وتتزامن هذه الاحتفالية مع اليوم العالمي لذوي الهمم والذي تحتفل به الأمم المتحدة منذ عام 1992، من أجل دعم تلك الفئة من المجتمعات وضمان حقوقهم، إلى جانب زيادة الوعي لدى الشعوب بإدماجهم في الحياة السياسية والاقتصادية والثقافية، والعمل على توصيلهم إلى عالم شامل وميسر.