/664685/يورجن-كلوب-يتحدث-عن-تجديد-تعاقد-محمد-صلاح-لن-يحدث-بسهولة-والأسباب-معروفة

أكد يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول، أن تجديد تعاقد محمد صلاح لن يحدث بسهولة شديدة كما يتوقع البعض.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وأضاف خلال تصريحات قبل المؤتمر الصحفي الذي يسبق مباراة ميلان الإيطالي بدوري أبطال أوروبا "الجميع يعرف أن تجديد عقد محمد صلاح مع ليفربول لا يمكن أن يحسم خلال جلسة واحدة".

وتابع "يمكننا تناول القهوة ودراسة كل شئ خاص بتجديد عقد محمد صلاح، ثم الوصول لحل يرضي جميع الأطراف".

وواصل "محمد صلاح بخير وأنا بخير، وأمر التجديد يحتاج إلى وقت فقط ليس إلا، ولا داعي إلى القلق بشأن تجديد التعاقد الدولي المصري".

واختتم "بخصوص مشاركة محمد صلاح أمام ميلان الإيطالي بدوري أبطال أوروبا، هذا الأمر غير محسوم لأننا نريد الحفاظ على جميع اللاعبين لأننا لدينا 5 مباريات خلال 15 يوماً وهذا أمر صعب للغاية، وصلاح يتفهم هذا الأمر".

محمد صلاح يتحدث عن علاقته مع ساديو ماني.. وأسباب الخلاف بينهم

أكد محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي، أنه لا توجد أي أزمة مع ساديو ماني.

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية عبر "الحكاية" علاقتي مع ماني جيدة للغاية، من الممكن أن تحدث بعض الأمور داخل الملعب لأن كل لاعب لديه وجهة نظر خاصة به ويجب أن تحترم".

يورجن كلوب ومحمد صلاح

وزاد "نحترم بعضنا البعض بشكل كبير، ولكن ما ظهر خلال أحد المرات بسبب غضبة أثناء الخروج من ارض الملعب بسبب عدم التمرير له كان أمراً طبيعياً لأننا داخل الملعب كل لاعب يريد مساعدة الفريق بشكل مستمر".

وواصل "نحن لا نلعب من أجل مصلحتنا الشخصية ولكن لصالح ليفربول وللمجموعة ككل، ومؤخراً قمنا بصناعة العديد من الأهداف لبعضنا البعض".