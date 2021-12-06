خاص لـ دوت الخليج لاعب الزمالك الجديد ينتقل للاتحاد السكندري

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أتفق مسئولوا الاتحاد السكندري على إستعارة محمود شبانة من الزمالك، لمدة موسم بداية من انتقالات يناير القادمة.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

ويأتي رحيل شبانة عن الزمالك بسبب عدم القدرة على قيده ، حيث تم إيقاف الفريق عن قيد اللاعبين لفترتين تنتهي في الميركاتو الصيفي المقبل.

وأنهى الاتحاد أتفاقه مع الزمالك حول ضم اللاعب بعد جلسة جمعت مسئولي الفريقين للاتفاق على كل شئ حول الانتقال.

وسيعود محمود شبانة للزمالك مرة أخرى بعد إنتهاء فترة إعارته مع الاتحاد، حيث كان ضمه الفارس الأبيض من صفوف أسوان ولم يستطيع أن يقيده في قائمة الفريق هذا الموسم.

رسمياً انتخابات الزمالك تقام باللائحة الاسترشادية ورفض مقترح مرتضى منصور

أرسلت وزارة الشباب والرياضة، خطاب رسمي إلى مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور.

وذلك لإخطار مجلس الإدارة بالنادي بضرورة فتح باب الترشح على الانتخابات خلال الساعات القادمة، في ظل انتهاء المهلة المحددة للمجلس للدعوة للانتخابات اليوم.

وتضمن خطاب وزارة الشباب والرياضة ضرورة الدعوة للانتخابات على أن تقام بناء على اللائحة الاسترشادية، وليس لائحة الزمالك وفقًا لتوصية هيئة الفتوى والتشريع.

وكان أعلن مرتضى منصور منذ أيام قليلة بأن انتخابات الزمالك القادمة ستقام وفقاً للائحة النادي واللائحة الاسترشادية معاً، وهذا ما رفضته وزارة الشباب والرياضة.

مرتضى منصور: استغناء الزمالك عن حسين فيصل باطل وسنطالب بعودته

تحدث مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك عن رحيل حسين فيصل من نادي الزمالك بداية الموسم بشكل مجاني، عقب تألق اللاعب مع منتخب مصر أمام السودان.

وقال رئيس نادي الزمالك في تصريحات صحفية بأن الاستغناء عن حسين فيصل هو إهدار للمال العام، ويجب على الرأي العام الزملكاوي أن يأخذ حقه من اللجنة التي أستغنت عن اللاعب.

وأشار أن الزمالك سيطالب بعودة اللاعب مرة أخرى وسيلجأ إلى الرقابة الإدارية لمعرفة من المستبب في ذلك، بجانب المطالبه بعودة اللاعب لأن كل قرارات اللجنة السابقة باطلة.

وتألق اللاعب بشكل كبير في لقاء مصر أمام السودان وأستطاع أن يسجل هدف وصنع أخر بجانب صناعته العديد من الفرص لزملاءه.