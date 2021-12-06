التعليم: جلستان حول الاستفادة من النموذج اليابانى فى تطوير التعليم الفنى

جدة - نرمين السيد - تعقد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى بالتعاون مع الوكالة اليابانية للتعاون الدولى (جايكا) جلستى عمل عبر تطبيق "زووم"، يومى الإثنين 20 ديسمبر، والخميس 23 ديسمبر، حول مشروع الاستدامة والتوسع فى التعليم الفنى فى مصر على غرار النموذج اليابانى.





وأشارت الوزارة -فى بيان اليوم- إلى أن الجلسة تستهدف معلمى المدارس الثانوية الفنية، ومسؤولى التعليم على المستوى المركزى والمحلى، والصناعات المشاركة مع المدارس الثانوية الفنية، وذلك فى إطار مشروع تطوير التعليم الثانوى الفنى فى مصرالذى أطلقته الحكومتان المصرية واليابانية عام 2017، بهدف تطوير نموذج يعمل على إدخال نهج التعلم المتبع بالتعليم الفنى فى اليابان "التدريب والممارسة المتكررة والتوجيه والإرشاد المتكرر للمهارات الأساسية"، من أجل تطوير التعليم الفنى فى مصر.

وأكدت الوزارة أن هذا العام هو الأخير للمشروع، وسيقدم ممثلو 6 مدارس رائدة، خلال الجلستين، إنجازاتهم التى تؤكد استدامة وتوسع هذا النموذج فى مصر، مشيرة إلى أنه فى العام الماضى، تم عقد سلسلة من الندوات عبر الإنترنت؛ شارك فيها 250 من المعنيين بالمشروع من جميع أنحاء الجمهورية، لنشر فاعلية أنشطة هذا النموذج، وأعرب جميع المشاركين عن تقديرهم للخبرات التى تم تقديمها.

وأضافت الوزارة أن الجلسة الأولى تتضمن استعراض الأنشطة النموذجية والإنجازات المتميزة لمدارس أحمد زويل، وبورسعيد، والتحرير، ونقل الخبرات للمدارس الأخرى فى محافظة بورسعيد، ويشارك فى الجلسة الثانية مدرسة العربى للتكنولوجيا التطبيقية، ومدرسة السويدى للتكنولوجيا التطبيقية، والعبور، حيث تقدم كل مدرسة تجاربها وإنجازاتها فى تقديم الأنشطة النموذجية، وتستعرض مدرسة العبور الثانوية الفنية جهودها، لتحسين المهارات الأساسية للطلاب، فضلا عن تحسين الإدارة المدرسية.

وأوضحت الوزارة أنه يمكن التسجيل للاشتراك بالجلستين من خلال الرابط التالى:

https://forms.gle/LPJhhEgBS5WdrNiE7