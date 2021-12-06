أخبار مصرية

أشرف صبحى يبحث فتح آفاق جديدة للتعاون بين مصر واليابان

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أمير خالد 2021-12-06 18:22 0 تبليغ

جدة - نرمين السيد - وتقدم وزير الشباب والرياضة، بالشكر العميق لما لمسه من مجهودات كبرى للسفير أيمن كامل أثناء فترة تواجده سفيرا لليابان، حيث استطاع تذليل كل العقبات للبعثة المصرية التى شاركت فى دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020.

وتناول اللقاء فتح آفاق جديدة للتعاون بين مصر واليابان فى المجال الرياضى والشبابى، والتى بدأت بعدة لقاءات عقدها وزير الشباب والرياضة خلال زيارته لليابان مع عدد من المسؤولين اليابانيين.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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