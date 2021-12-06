أشرف صبحى يبحث فتح آفاق جديدة للتعاون بين مصر واليابان

جدة - نرمين السيد - وتقدم وزير الشباب والرياضة، بالشكر العميق لما لمسه من مجهودات كبرى للسفير أيمن كامل أثناء فترة تواجده سفيرا لليابان، حيث استطاع تذليل كل العقبات للبعثة المصرية التى شاركت فى دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020. وتناول اللقاء فتح آفاق جديدة للتعاون بين مصر واليابان فى المجال الرياضى والشبابى، والتى بدأت بعدة لقاءات عقدها وزير الشباب والرياضة خلال زيارته لليابان مع عدد من المسؤولين اليابانيين.

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