مدبولى يستقبل ممثلى التحالف الأمريكى الفائز بمشروع تطوير مجمع التحرير

جدة - نرمين السيد - استقبل الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، "جون راتليدج" رئيس مجلس إدارة مجموعة "أوكسفورد كابيتال"، وعمرو شكرى، رئيس قطاع تطوير الأعمال بشركة العتيبة للاستثمار، و"راندال لانجر"، رئيس مجلس إدارة مجموعة "جلوبال فينتشرز"، أعضاء تحالف الشركات الأمريكية الفائز بتطوير وإعادة تأهيل مجمع التحرير، وعدد من أعضاء التحالف.





وحضر الاجتماع الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، رئيس مجلس إدارة صندوق مصر السيادى، وأيمن سليمان، الرئيس التنفيذى لصندوق مصر السيادى، والمهندس عمرو إلهامى، المدير التنفيذى لصندوق مصر الفرعى للسياحة والاستثمار العقارى وتطوير الآثار.

وفى بداية الاجتماع، هنأ الدكتور مصطفى مدبولى، تحالف الشركات الأمريكية، باختياره كأفضل عرض فنى ومالى لمشروع تطوير وإعادة تأهيل مجمع التحرير، لافتا إلى أن هذا المشروع يعد استكمالا لخطة الحكومة لتطوير منطقة وسط البلد، وتعظيم استفادة الدولة من المبانى الحكومية والتاريخية ذات القيمة التى تزخر بها المنطقة.

وقال السفير نادر سعد، المتحدث الرسمى لرئاسة مجلس الوزراء، إن الدكتور مصطفى مدبولى أكد خلال الاجتماع أن الحكومة تتطلع لتنفيذ هذا المشروع بطريقة، لا تحاكى فقط، بل تتفوق على سابقة أعمال التطوير المماثلة التى قامت بها شركات التحالف فى الولايات المتحدة وأوروبا، مشددا فى الوقت ذاته على ضرورة إنجاز المشروع فى أسرع وقت ممكن، ليكون أول نموذج لإعادة استغلال المبانى التاريخية بشكل عصرى، يثرى من قيمتها التاريخية، ويزيد عوائدها.

وأعرب رئيس الوزراء عن تطلعه لأن يمثل هذا المشروع نقطة البداية لمزيد من أعمال التحالف فى مصر، لافتا إلى أن نجاح نموذج إعادة تأهيل واستغلال مجمع التحرير، سيسرع تنفيذ الخطة الحكومية الطموحة لتطوير واستغلال المبانى الحكومية والتاريخية بالقاهرة، بحيث تتناغم وتتكامل مع المنظور الشامل لتطوير القاهرة التاريخية، بما يعكس ثراء تاريخ مصر، ويضفى مزيدا من الرونق على المنطقة.

من جانبهم، أكد أعضاء التحالف على سعادتهم بالفوز بعقد تنفيذ هذا المشروع، لاسيما فى ضوء قيمته التاريخية، وموقعه المتميز فى قلب القاهرة، وقربه من الأماكن الأثرية، وهى الميزة التى يتفرد بها مقارنة بالمشروعات التى نفذتها شركات التحالف حول العالم، ما سيجعل منه مقصدا سياحيا متميزا محليا وعالميا.

وفى هذا الصدد، استعرض أعضاء التحالف الفائز، التصور الخاص بتطوير واستغلال مجمع التحرير، وما يتضمنه من تحويل المجمع إلى مركز يضم فندقا عصريا، تم تصميمه بعناية ليحافظ على أصالة المكان وقيمته التاريخية والثقافية، فضلا عن تأهيل الدور العلوى للمجمع ليوفر إطلاله متميزة على نهر النيل ومدينة القاهرة.

وأكد أعضاء التحالف أن إعادة إحياء مجمع التحرير، سيصبح عنصرا محفزا وجاذبا للعديد من الاستثمارات فى المنطقة، ويمثل نقطة البداية لشراكات أكبر مع الحكومة المصرية فى الفترة المقبلة.