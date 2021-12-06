تونس تفوز على الإمارات وتتأهل إلى ربع نهائي كأس العرب

قاد سيف الجزيري مهاجم نادي الزمالك، منتخب تونس الأول لفوز صعب على نظيره الإمارات في المواجهة التى احتضنها ملعب الثمامة، ضمن مباريات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات لبطولة كأس العرب 2021، ليتأهل المنتخبان سويًا إلى الدور ربع النهائي.

وسجل الجزيري هدف منتخب بلاده الوحيد في المباراة، في الدقيقة 11 ليعلن تقدم نسور قرطاج، ليرفع مهاجم الزمالك رصيده إلى 3 أهداف وينفرد بصدارة هدافي البطولة حتى الآن.

كما أهدر سيف الجزيري فرصة هدف منتخب تونس الثاني ضد الإمارات في الدقيقة 44 حيث أتيحت فرصة للجزيري كي يعزز تقدم منتخب بلاده، والشباك خالية أمامه إلا أنه سدد الكرة في القائم.

وخرج اللاعب مصاب في الدقيقة 69 وحل بدلا منه فخر الدين بن يوسف مهاجم فريق بيراميدز.

وجلس على معلول نجم النادي الأهلي على مقاعد بدلاء منتخب تونس حتى نهاية المباراة، لعدم الجاهزية.

وبهذه النتيجة يحتل تونس صدارة ترتيب المجموعة الثانية برصيد 6 نقاط، فيما يحتل منتخب الإمارات المركز الثاني بنفس الرصيد من النقاط، ولكن الصدارة تذهب إلى نسور قرطاج بسبب فارق الأهداف.