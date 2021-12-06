/664693/ضبط-سكرتير-عام-محافظه-القاهرة-السابق-لاتهامه-بتربيح-الغير مبلغ-٧٦-مليون-جنيه

تمكنت هيئه الرقابو الإدارية من ضبط سكرتير عام محافظه القاهرة السابق، لقيامه باستغلال وظيفته وتربيح أحد الاشخاص المتعاملين مع المحافظة مبلغ ٧٦ مليون جنيه.

دوت الخليج

ضبط سكرتير عام محافظه القاهرة السابق لاتهامه بتربيح الغير

كما أعلنت هيئة الرقابة الإدارية فى هذا الإطار إتخاذ كافة الاجراءات القانونية اللازمة، والعرض على النيابة العامة.

ولا تزال هيئة الرقابة الإدارية توجه ضربات قوية على رؤوس الفاسدين، وهو الأمر الذى يلقى صدى واسع عند جموع الشعب المصري، بما يعكس رؤية الجمهورية الجديدة القائمة على تعقب الفساد.

وعلى مدار السنوات الماضية، تمكنت هيئة الرقابة الإدارية من ضبط منظومة العمل داخل العديد من اجهزة الدولة عبر اجهاض صفقات ورشاوي وقضايا فساد للعديد من الأسماء التي لم تمنعها مناصبها من الوقوع تحت مقصلة العدالة.