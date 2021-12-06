كأس العرب.. سيف الجزيري يقود تونس للفوز على الإمارات ويتأهلان معاً «فيديو»

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حقق منتخب تونس الفوز على نظيره الإمارات بهدف نظيف، ضمن مباريات الجولة الأخيرة من دور المجموعات بكأس العرب 2021.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وظهر المنتخب التونسي بشكل أفضل خلال مجريات المباراة وهدد مرمى الإمارات كثيراً، حتى تقدم سيف الدين الجزيري لنسور قرطاج في الدقيقة 11 بعد مرواغة مميزة نعيم السليتي ليتابعها الجزيري ويسكنها الشباك.

وحاول المنتخب الإماراتي على استحياء أن يدرك التعادل ولكن محاولاتهم كانت غير ناجحة، وفي أخر دقائق الشوط أضاع الجزيري فرصة تسجيل الهدف الثاني بعدما أهدر فرصة والمرمى خالي.

وفي الشوط الثاني لم يختلف الوضع كثيراً وحافظ المنتخب التونسي على تقدمه، وكان هو المسيطر عى مجريات اللعب، حتى دخل بعض اللاعبين في الإمارات أبرزهم النجم إسماعيل مطر الذي كاد أن يسجل هدف التعادل لفريقه لولا تألق معز حسن حارس تونس.

وبتلك النتيجة يتأهل الفريقين معاً للدور القادم من المجموعة الثانية برصيد 6 نقاط لكلاً منهما، بعدا خسارة المنتخب السوري من موريتانيا 2/1، الذي كان إذا حقق الفوز تأهل بجانب تونس.

تشكيل تونس

– حراسة المرمى: معز حسن.

– خط الدفاع: محمد دراجر – أمين بن حميدة – بلال العيفة – ياسين مرياح.

– خط الوسط: غيلان الشعلالي – فرجاني ساسي – حنبعل المجبري.

– خط الهجوم: يوسف المساكني – نعيم السليتي – سيف الدين الجزيري.

تشكيل الإمارات

حراسة المرمى: محمد الشامسي.

خط الدفاع: محممد برغش – العطاس – وليد عباس – الأحبابي.

خط الوسط: علي سالمين – علي صالح – طحنون الزعابي.

خط الهجوم: عبدالله رمضان – كايو كانيدو – علي مبخوت.

نتيجة مباراة تونس وسوريا

نجح المنتخب السوري من تحقيق الفوز على المنتخب التونسي، بنتيجة هدفين دون رد، في لقاء جمع بين المنتخبين في الجولة الثانية من منافسات دور المجموعات ببطولة كأس العرب.

فتتح المنتخب السوري سجل التهديف في وقت مبكر من المباراة، بالدقيقة الرابعة من عمر اللقاء، عن طريق أولفر كاسكاو، من خلال تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء تسكن يمين شباك نسور قرتاج.