محمد هنيدي يشارك في مبادرة «حب المحلي» ويدعم 15 مشروعًا صغيرًا

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حرص الفنان الكوميدي محمد هنيدي على المشاركة في مبادرة «حب المحلي» من خلال دعمه ل 15 مشروعًا صغيرًا عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.

دوت الخليج يرصد مشاركة الفنان محمد هنيدي في مبادرة «حب المحلي».

هنيدي يدعم مبادرة حب المحلي

نشر هنيدي برومو مبادرة حب المحلي عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، وعلق عليه قائلًا: "لكل الشباب ولكل الفتيات اللي عندهم مشاريع صغيرة.. إن شاء الله الأسبوعين دول هختار 5 مشاريع هدعمها وهحطها في الكوفر فوتو بتاعت الصفحة وستوري كمان ليهم ومينشن.

وتابع: هنيدي: "خمسة مشاريع على فيسبوك و10 على انستجرام.. اللي هتعمله إنك هتتكلم عن مشروعك في التعليقات وهختار المشاريع اللي هدعمها أو اللي هتعجب الناس.. المشاريع بتشمل أي حاجة.. أي حاجة عاملها حتى لو فاتح عربية فول قدام بيتك.. حب المحلي".

الموت يفجع الفنان محمد هنيدي في والد زوجته

على الصعيد الآخر، أعلن الفنان محمد هنيدي مؤخرًا وفاة والد زوجته، الأستاذ سري الأسعد، دون الكشف عن سبب الوفاة أو موعد ومكان الجنازة.

وكتب هنيدي عبر موقع التدوينات القصيرة، «تويتر»: «البقاء لله، فقدت اليوم صديق ووالد، والد زوجتي سري الأسعد ... ربنا يرحمه يارب».

من جانبه، ظهرت الفنانة منى زكي بجانب الفنان محمد هنيدي في عمل فني جديد بعنوان «الجوهرجي»، بعد غياب دام لأكثر من 23 عاما من الظهور معا على الساحة الفنية.

ونشر الفنان أحمد حلاوة صورته من كواليس الفيلم مع منى زكي ومحمد هنيدي عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وكتب: "استراحة خلال تصوير فيلم الجواهرجي".

وظهر محمد هنيدي ومنى زكي يرتديان ملابس عمال النظافة.

أدوار أبطال فيلم الجواهركي

انضمت الفنانة عارفة عبدالرسول مؤخرا الى فيلم الجوهرجي بدور خادمة بشكل كومدي اذ تبدأ التحضيرات للتصوير خلال الفترة المقبلة من خلال اجراء البروفات اللازمة، بينما تجسد منى زكي دور زوجة محمد هنيدي التي تحدث بينهم العديد من المفارقات والمواقف الكوميدية، أما عن اسر ياسين فيقد شخصية طبطي نفسي .

الإنس والنمس بطولة محمد هنيدي

ويعرض لـ هنيدي حاليًا فيلم "النمس والإنس"، وتدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي حول شخصية تحسين الشبراوي ويجسده محمد هنيدي.وهو موظف حكومي فقير يرث بيت رعب في ملاهي، ويتعرض لكثير من الأزمات بسبب مهنة والده، الذي يجسده شريف دسوقي، كما تلعب دور والدته عارفه عبدالرسول، وبمرور الأحداث يقع تحسين في حب منة شلبي التي تظهر بدور عفريته.

هنيدي يكشف عن أعماله المقبلة

هذا وكشف الفنان الكوميدياني محمد هنيدي عن أعماله القادمة، وأوضح انه يحب عمل الدوبلاج أكثر من الأعمال التصويرية والفنية.

وصرح خلال حواه مع منى الشاذلي قائلاً: “فيلم عقلة الاصبع المؤلف عمر طاهر والمخرج إسلام خيري وهو فيلم حلو اوي وهبدأ تصويره بعد انتهائي من فيلم الجواهرجي”. وتابع قائلاً: “هشتغل قريب على مشروع فوازير وفكرتها جاهزة وهتبقى كوميدية بحتة، و في الفترة القادمة هناك اعمال هشارك فيها في الدوبلاج وانا بحب شغل الدوبلاج جدا لانك بتقدر تنقل بصوتك بس احساس الشخصية وبيكون اختبار حلو انك توصل لقلب الطفل”.