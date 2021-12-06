إلهام شاهين وماجد المصري يتألقان في افتتاح مهرجان البحر الأحمر السينمائي.. «صور»

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انطلق مساء اليوم، فعاليات مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي في دورته الافتتاحية والتي ستقام من اليوم وحتى 15 ديسمبر الجاري على الساحل الشرقي للبحر الأحمر في جدة البلد المصنّفة إرثاً عالمياً وفق اليونيسكو، وذلك بمشاركة العديد من المواهب والنجوم والمخرجين والإعلاميين ومحترفي صناعة السينما من جميع أنحاء العالم، في احتفالية منتظرة تمتد على مدى عشرة أيام.

دوت الخليج يرصد إطلالات النجوم بحفل افتتاح مهرجان البحر الأحمر السينمائي.

بوسي شلبي وإلهام شاهين يتألقان بمهرجان البحر الأحمر السينمائي

وشاركت الإعلامية بوسي شلبي جمهورها إطلالات نجوم الفن أثناء حضورهم حفل افتتاح الدورة الأولى من المهرجان، والذي يعد أول مهرجان سينمائي يقام في المملكة العربية السعودية.

نشرت الإعلامية المصرية بوسي شلبي صورة تجمعها بالفنان ماجد المصري وزوجته التي تألقت بفستان باللون الأسود.

فيما ظهرت النجمة إلهام شاهين بفستان باللون الأخضر المطرز، واختارت بوسي شلبي إطلالتها باللون الأزرق.

تكريم ليلى علوي بمهرجان البحر الأحمر السينمائي

وتقام حفل الافتتاح بمسرح القالا بمدينة جدة، و من المقرر أن يتم تكريم النجمة والأيقونة المصرية ليلى علوي التي لعبت دور البطولة في أكثر من 70 فيلماً، إضافة إلى الممثلة الفرنسية كاترين دينوڤ، وهي فنانة عالمية قدّمت الكثير من الأعمال وترشّحت وفازت بالعديد من الجوائز حول العالم،و المخرجة والمنتجة السعودية هيفاء المنصور، التي تعتبر من الأسماء البارزة في صناعة السينما السعودية والعربية والعالمية، وذلك اعترافاً بإنجازاتها ودورها الريادي في دعم المرأة.

أفلام مهرجان البحر الأحمر السينمائي

وسيعرض المهرجان 138 فيلما من 67 بلدا بـــ 34 لغة من إنتاج مجموعة من المواهب الجديدة والناشئة على حد سواء، حيث سنستضيف 25 فيلمًا من العروض الأولية العالمية ، 48 عرضًا أوليًا عربيًا و 17 عرضًا أوليًا من دول الخليج.

وقد تم اختيار الفيلم الموسيقى "سيرنو" للمخرج البريطاني الحاصل على جوائز جو رايت ليكون في افتتاح المهرجان، وهو دراما عاطفية من تأليف إيريكا شميدت، مقتبسة عن مسرحية غنائية قامت بتأليفها عام 2018 تحمل الاسم نفسه. يعيد الفيلم تقديم هذه القصة الكلاسيكية الرائعة بمشاركة نجم مسلسل "صراع العروش" الحاصل على 4 جوائز إيمي بيتر دينكلاج، وهايلي بينيت، كيلفن هاريسون جونيور، بين ميندلسون وآخرون.

عرض فيلم بره المنهج بمهرجان البحر الأحمر السينمائي

ويُختتم المهرجان بالعرض العالمي الأول لفيلم عمرو سلامة المرتقب "برّه المنهج"، من بطولة نجوم الشاشة ماجد الكدواني، عمر شريف، روبي، دينا ماهر، وآخرون.