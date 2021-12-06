وزير الخارجية يسلم رئيس السنغال رسالة من السيسى (صور)

جدة - نرمين السيد - التقى سامح شكرى وزير الخارجية، اليوم الإثنين، برئيس السنغال ماكى سال، وسلمه رسالة من الرئيس عبدالفتاح السيسى.



جدة - نرمين السيد - التقى سامح شكرى وزير الخارجية، اليوم الإثنين، برئيس السنغال ماكى سال، وسلمه رسالة من الرئيس عبدالفتاح السيسى. صرّح بذلك السفير أحمد حافظ، المُتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، عبر حسابه الرسمى على موقع "تويتر".

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