سامح شكرى يهنئ رئيس السنغال على قرب توليه رئاسة الاتحاد الإفريقى

وصرح السفير أحمد حافظ، المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، أن الرسالة تناولت سُبُل تدعيم العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، فضلاً عن القضايا والموضوعات محل الاهتمام المشترك وأوجه تعزيز التشاور والتنسيق بين الجانبين خلال المرحلة المقبلة.
وأضاف حافظ، أن وزير الخارجية أشاد خلال اللقاء باختيار السنغال لرئاسة الاتحاد الإفريقى لمدة عام اعتبارًا من شهر فبراير 2022، مبدياً استعداد مصر تقديم جميع أشكال الدعم للسنغال فى ضوء الخبرات التى تتمتع بها فى هذا المجال ارتباطًا بالرئاسة المصرية الماضية للاتحاد الإفريقى فى عام 2019، والتى شهدت خطوة كبيرة على صعيد تحقيق التكامل القارى متمثلةً فى دخول اتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية إلى حيز النفاذ خلال الرئاسة المصرية.
واختتم المتحدث الرسمى تصريحاته بالإشارة إلى تقديم الوزير شكرى التهنئة للرئيس ماكى سال، على قرب توليه رئاسة الاتحاد الإفريقى، معربًا عن تقدير مصر لعلاقات الأخوة والصداقة التى تربطها بالسنغال، وتطلع الرئيس السيسى لاستقبال نظيره السنغالى فى بلده الثانى مصر للتباحث حول تعزيز العلاقات بين البلدين فى شتى مجالات التعاون الثنائى، والقضايا الاقليمية ذات الاهتمام المشترك، مؤكدًا الاعتزاز بالتنسيق المستمر بين مصر والسنغال فى مختلف المحافل الدولية وتوافق رؤى البلدين الشقيقين إزاء العديد من القضايا المطروحة على الساحتين الإقليمية والدولية.
كما أشاد الوزير شكرى، بتنظيم الجانب السنغالى لمنتدى داكار للسلم والأمن، بما ينم عن مدى اهتمام الرئيس السنغالى بقضايا القارة الإفريقية.
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