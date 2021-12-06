جدة - نرمين السيد - كرّم وزير الشباب والرياضة، الدكتور أشرف صبحى، بمشاركة مستشار رئيس الجمهورية للشؤون المالية، أمين صندوق تحيا مصر، محمد أمين نصر، ورئيس جامعة عين شمس الدكتور محمود المتينى، 15 طالبًا وطالبة من أبناء جامعة عين شمس المتميزين، وذلك بقصر الزعفران بالجامعة.





وذكر بيان صادر اليوم الإثنين عن جامعة عين شمس أنه تم تقديم هدايا عينية للطلاب المكرمين من مبادرة "دكان الفرحة" التى ينفذها صندوق تحيا مصر لرعاية طلاب الجامعات المصرية، كما تم التقاط الصور التذكارية. حضر التكريم عددٌ من عمداء ووكلاء الكليات، والأستاذ محمد الخطيب أمين الجامعة المساعد لشؤون التعليم والطلاب. وعقب مراسم التكريم، قام وزير الشباب والرياضة يرافقه محمد أمين نصر والدكتور محمود المتينى بافتتاح معرض "دكان الفرحة" لدعم 5000 طالب وطالبة من جامعة عين شمس المستحقين.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وزير الشباب والرياضة يكرم 15 طالبًا وطالبة من أبناء جامعة عين شمس على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.