لجنة إدارة أزمة كورونا: 261.5 ألف شخص تحت 18 عاما تلقوا التطعيم حتى الآن

جدة - نرمين السيد - قال وزير التعليم العالى والبحث العلمى، القائم بأعمال وزير الصحة والسكان، إن 513 ألف شخص تحت 18 عاما سجلوا سجلوا للحصول على لقاح كورونا، وتلقى التطعيم منهم حوالى 261.5 ألف شخص.





وعرض وزير التعليم العالى فى إجتماع لجنة إدارة أزمة كورونا برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، تقريرا حول الموقف الوبائى محليا وعالميا، استهله بالإشارة إلى الموقف الراهن للمتحور الجديد "أوميكرون"، لافتا إلى أن منظمة الصحة العالمية ما زالت تؤكد حتى الآن إمكانية اكتشاف الإصابة بهذا المتحور الجديد باستخدام تقنية الـPCR المعتادة، وتركز معظم الإصابات بين الفئات الأقل فى معدل التطعيم.

وأضاف أن الباحثين فى جنوب أفريقيا وحول العالم يجرون دراسات لفهم العديد من جوانب "أوميكرون"، وسيواصلون مشاركة نتائج هذه الدراسات فور توافرها، مشددا على أن تلقى اللقاحات سيظل ضرورة للتصدى لهذا المتحور، والحد من الآثار السلبية له، كما تعمل مصر على تطبيق كافة توصيات منظمة الصحة العالمية فيما يخص مواجهة المتحور الجديد "أوميكرون"، ومنع انتشاره.

وفيما يتعلق بالموقف الوبائى محليا، عرض وزير التعليم العالى خلال الاجتماع الموقف الحالى لتعاقد وتوريد واستهلاك لقاحات فيروس كورونا، لافتا إلى أنه تم حتى الآن توريد نحو 98.4 مليون جرعة من مختلف أنواع اللقاحات، سواء تامة الصنع، أو فى صورة مواد خام للتصنيع المحلى، وبلغ إجمالى الجرعات التى تم استخدامها للتطعيم محليا، نحو 48 مليون جرعة، أولى وثانية، كما تتوافر 51 مليون جرعة جاهزة للاستخدام.