شكرى: مصر لن تألو جهدا لمعاونة دول إفريقيا للتعافى سريعا من تداعيات كورونا

جدة - نرمين السيد - شارك سامح شكرى وزير الخارجية، اليوم الإثنين، فى فعاليات الدورة السابعة من منتدى داكار الدولى حول السلم والأمن فى إفريقيا والمنعقد بالعاصمة السنغالية داكار، وأجرى مداخلة خلال الجلسة العامة الأولى للمنتدى، والتى عقدت تحت عنوان "القارة الإفريقية والعالم فى مرحلة ما بعد جائحة كورونا".





وصرّح السفير أحمد حافظ، المُتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، أن الوزير أشار خلال مداخلته إلى أن جائحة كورونا ما زالت تسفر عن تحديات غير مسبوقة لجميع الدول، موضحًا ما أدت إليه من إعاقة جهود تحقيق السلام والاستقرار فى إفريقيا وتفاقم الأزمات الإنسانية فضلاً عن تأثيراتها السلبية على الشباب والنساء والنازحين، وهو ما أصبح معه من غير الممكن التعامل مع الجائحة كمجرد أزمة صحية عالمية، حيث أن تداعياتها أصبحت تمس جميع مناحى الحياة على الأصعدة السياسية والأمنية والاجتماعية والاقتصادية.

وأضاف حافظ، أن وزير الخارجية سلط الضوء فى هذا السياق على عدد من المسائل التى يجب إيلاؤها أولوية خصوصًا على الصعيد الإفريقى، من بينها وضع رؤية مشتركة لمعالجة أوجه القصور فى البنية التحتية الطبية لقارتنا، بما فى ذلك الاعتماد على الأدوية واللقاحات الأجنبية، والعمل على تحقيق انتعاش اقتصادى سريع وفعال للإسهام فى العودة إلى معدلات النمو والتشغيل التى كانت سائدة قبل انتشار الجائحة، بالإضافة إلى أهمية تعزيز التعاون والتضامن بين الدول الإفريقية لمعالجة الأولويات القارية وفقًا لأجندة الاتحاد الإفريقى للتنمية 2063.

واختتم المتحدث الرسمى، تصريحاته بالإشارة إلى تنويه الوزير شكرى فى مداخلته بأهمية معالجة الأسباب الجذرية للإرهاب والنزاعات المسلحة فى إفريقيا من خلال إعادة بناء المجتمعات التى عانت من ويلات الحروب والنزاعات، مشددًا على أن مصر لن تألو جهدًا لمعاونة الدول الإفريقية الشقيقة على التعافى سريعًا من تداعيات الجائحة وتحقيق أهداف وتطلعات شعوبها نحو مستقبل أفضل.