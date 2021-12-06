التعليم: تحويل 70% من مناهج التعليم الفنى لبرامج قائمة على الجدارات

جدة - نرمين السيد - أعلن الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى أنه تم تحويل أكثر من 70% من برامج التعليم الفنى لبرامج قائمة على الجدارات، موضحا أن منظومة الجدارات أو الكفايات تستهدف ربط خريجى التعليم الفنى بسوق العمل، وتقوم على قياس المهارات التى يكتسبها الطلاب طوال فترة دراستهم وليس مهارات الحفظ فقط.





جاء ذلك فى كلمة الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، خلال مشاركته اليوم، فى جلسات مؤتمر (التعليم الافتراضى للجامعات 195 الدولى)، والذى يعد أحد أكبر المؤتمرات الإفتراضية المختصة بالتعليم العالى والفنى والمهنى على مستوى العالم، بحضور ديبو مونى وزيرة التربية والتعليم ببنغلاديش، والبروفيسور ألفا تيجان وورى وزير التعليم التقنى والعالى بجمهورية سيراليون، وعدد من المسؤولين والسفراء والخبراء.

يشارك فى المؤتمر الذى يقام خلال الفترة من 5 إلى 9 ديسمبر الجارى 195 جامعة ومعهدا مهنيا على مستوى العالم، لمناقشة عدد من القضايا المهمة فى مجال التعليم العالى والفنى والمهنى، للخروج بتوصيات تسهم فى الارتقاء بهذا القطاع التعليمى الحيوى، بما يسهم فى تزويد سوق العمل بخريجين ذوى كفاءة عالية يضطلعون بدور بارز فى مسيرة التنمية الشاملة بدولهم.

واستعرض شوقى، تجربة مصر فى تطوير التعليم، مشيرا إلى أن الدولة المصرية تبنت المشروع القومى لتطوير التعليم، الذى يستهدف إعداد تصور جديد للمجتمع التعليمى ككل، ليصبح الطالب أكثر إقبالا على التعلم والابتكار، فضلا عن جهود تطوير مناهج التعليم لتوائم متطلبات سوق العمل المتزايدة سواء على المستوى المحلى أو الدولى، وكذا تعزيز وتنمية المهارات لدى النشء والشباب.

وتطرق شوقى، فى كلمته، للحديث عن الجهود التى تبذلها الوزارة فى تطوير مناهج التعليم الدراسى منذ عام 2017، حيث قام مركز تطوير المناهج بتطوير مناهج رياض الأطفال والصف الأول الابتدائى وصولا إلى الصف الرابع الابتدائى، وفق رؤية تقوم على فكرة التسلسل والتراكم العلمى، وبما يتناسب مع المعايير الدولية، وذلك بالتعاون مع الخبراء والشركاء الدوليين لاسيما البنك الدولى وصندوق الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسف".

وأضاف أنه خلال السنوات الثلاث الماضية استطاع مركز تطوير المناهج الاستفادة من الخبرات والشراكات الدولية فى توطين مزيد من الخبرات بالمركز، وتعزيز قدرات كوادره، الذين أصبحوا قادرين على تأليف وتحرير وتطوير المناهج فى جميع التخصصات على أعلى مستوى ووفقا للمعايير الدولية، مضيفا فى هذا الصدد أنه يمكن القول إن مصر أصبح لديها ليس فقط مركز مناهج وطنى وإنما بها مركز إقليمى لتطوير المناهج بما يخدم أيضا احتياجات الدول الصديقة.

وأشار وزير التربية والتعليم إلى أنه بالتزامن مع تطوير المناهج، يتم أيضا العمل على برامج تأهيل وتدريب شاملة للمعلمين على تدريس المناهج الجديدة.

وحول التعليم الفنى، أكد شوقى، أن مستقبل التعليم الفنى سيكون مختلفا، حيث تعمل الوزارة على جذب المزيد من الطلاب، عن طريق ربط التعليم الفنى بأكمله بسوق العمل المصرى والعربى والعالمى، واستحداث تخصصات جديدة كالذكاء الاصطناعى والمجوهرات والبرمجة وعمل الموانئ، لتلبية احتياجات سوق العمل.