تعليمات مهمة لراغبى السفر إلى المملكة المتحدة

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جدة - نرمين السيد - وقالت السفارة البريطانية فى القاهرة، فى منشور عبر حسابها بموقع تويتر "هذا ما تحتاج معرفته قبل السفر: التأكد من وجود نتيجة سلبية لمسحة كورونا (PCR) خلال ال48 ساعة قبل السفر، ملء الاستمارة الخاصة بتحديد موقع الركاب، وحجز مسحة كورونا (PCR) لليوم التانى".
وأضافت "بعد الوصول، قم بعمل مسحة كورونا (PCR) قبل انتهاء اليوم الثانى لوجودك بالمملكة المتحدة، التزم بالعزل فى منزلك أو مكان تواجدك خلال انتظارك لظهور نتيجة المسحة، قم بعزل نفسك لمدة 10 أيام كاملة إذا كانت نتيجة المسحة ايجابية".
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