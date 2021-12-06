التعليم تعلن مواعيد امتحانات نصف العام للصف الرابع الابتدائى

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، مواعيد امتحانات الفصل الدراسي الأول للصف الرابع الابتدائي، حيث أصدر الدكتور رضا حجازي نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني لشئون المعلمين، خطاباً للمديريات التعليمية بجميع المحافظات، بمواعيد امتحانات نصف العام للصف الرابع الابتدائي، والتي تبدأ يوم 15 يناير المقبل، مطالباً إدراج مواعيد الامتحانات ضمن جدول امتحانات نصف العام للنقل.
وحددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، مواعيد امتحانات الصف الرابع الابتدائي نصف العام، من يوم 15 يناير وتستمر حتى يوم 20 يناير من نفس الشهر.
وقررت وزارة التربية والتعليم، منح يوم الاربعاء 19 يناير إجازة من امتحانات نصف العام لمتاسبة عيد الغطاس للمسيحين.
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