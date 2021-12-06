واتس اب يتيح للمستخدمين حذف الرسائل حتى 90 يوما

حصل تطبيق التراسل الفوري واتس اب على ميزة جديدة، والتي ستتيح للمستخدمين حذف الرسائل المرسلة حتى بعد 90 يوما.
وقال مارك زوكربيرج الرئيس التنفيذي لشركة فيسبوك في منشور عبر صفحته الرسمية على فيسبوك: "نحن نطرح خيارًا جديدًا للرسائل المختفية على واتس اب اليوم ، لذا ستتمكن من جعل جميع الدردشات الجديدة تختفي افتراضيًا بعد 24 ساعة أو 7 أيام أو 90 يومًا، ليست كل الرسائل بحاجة للبقاء إلى الأبد".
على جانب آخر ففي الشهر الماضي، طرح واتس آب ميزة لمستخدمي الويب تتيح لهم إنشاء ملصقات من الصور، ووفقًا لتقرير صادر عن WABetaInfo، تقوم المنصة الآن بإطلاق ميزة جديدة مع التحديث التجريبي الذي يسمح لمستخدمي الويب واتس آب باستكشاف متجر الملصقات.
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