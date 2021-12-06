رئيس الرابطة الطبية الأوروبية: 99% من أعراض أوميكرون خفيفة

أكد الدكتور فؤاد عودة رئيس الرابطة الطبية الأوروبية الشرق أوسطية، أن المعلومات الموثوق فيها بشأن متحور كورونا الجديد المسمى أوميكرون، أن أعراض المتحور 99 % منها أعراض خفيفة، موضحا أنه يزيد انتشار أوميكرون في جنوب أفريقيا، وسجل أرقاما قياسية وهذ معناه أن لديه قوة انتشار أقوى.

وأضاف رئيس الرابطة الطبية الأوروبية الشرق أوسطية، في تصريحات لقناة إكسترا نيوز، أن أعراض المتحور الجديدة في المجمل خفيفة وغير خطيرة ولا نعلم عن حالات وفاة من المتحور الجديد ، لافتا إلى أن الكثير من الأشخاص أعطوا معلومات غير صحيحة عن متحور أوميكرون ولكن تبين أن المتحور ليس خطير على صحة الإنسان.

وتابع رئيس الرابطة الطبية الأوروبية الشرق أوسطية، أن المتحور بدأ بالضعف لأن كل متحور يكون أخطر وأقوى من المتحور السابق ولكن هذا المتحور هو سريع الانتشار ولكن قليل الفاعلية.