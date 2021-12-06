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محمد سياف - ابو ظبي - أصدرت هيئة الارصاد الجوية بيان تحذيري بشأن حالة الطقس المتوقعة خلال الـ 48 ساعة المقبلة، حيث من المتوقع أن تكون حالة الطقس السائدة خلال اليومين المقبلين، هو حدوث حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية بداية من السواحل الشمالية وحتى شمال الصعيد، حيث سوف تشهد تلك الفترة حدوث نشاط كبير للرياح المثيرة للرمال والأتربة على عدد من المناطق في محافظات القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة والسواحل الشمالية، تصل إلى حد العاصفة على المناطق المكشوفة.

الأرصاد تصدر بيان تحذيري عن حالة الطقس المتوقعة خلال ال48 ساعة المقبلة لأصحاب الأمراض الصدرية:-

أشارت هيئة الارصاد الجوية بأن تلك الفترة سوف تشهد أيضاً، حدوث اضطراب في حركة الملاحة البحرية في البحر المتوسط، حيت سيكون ارتفاع الموج من 4 إلى 5 أمتار مع سرعة للرياح تتراوح ما بين 60 إلى 70 كم في الساعة، وأن هناك فرصة لسقوط الأمطار على المحافظات الشمالية وشمال الدلتا يوم الأربعاء، ويمكن معرفة كافة التفاصيل الخاصة بحالة الطقس المتوقعة من البيان التالي الصادر عن هيئة الارصاد الجوية:-

وناشدت هيئة الارصاد الجوية السادة المواطنين، بارتداء الملابس الشتوية نتيجة للانخفاض الملحوظ في درجات الحرارة، حيث أن نشاط الرياح سوف يؤدي إلى زيادة الشعور ببرودة الطقس.

كما ناشدت المواطنين ممن هم أصحاب الأمراض الصدرية بعدم التواجد في أماكن الأتربة والأماكن السيئة التهوية، حيث أن الرياح المثيرة للرمال والأتربة ستكون شديدة التأثير عليهم.

كما ناشدت هيئة الارصاد الجوية السادة السائقين بضرورة عدم زيادة السرعة المقررة على الطرق حيث أن الرياح المثيرة للرمال والأتربة خاصة في المناطق المكشوفة سوف تؤدي إلى انعدم الرؤية الأفقية، مع ضرورة إتباع تعليمات إدارات المرور الصادرة في هذا الشأن.

كذلك فقد حذرت الصيادين من القيام بأي أنشطة بحرية خاصة في البحر المتوسط نظراً لارتفاع الموج به، حيث سيصل إلى ارتفاع الموج به من 4 إلى 5 أمتار مع سرعة كبيرة للرياح فوق سطح البحر ستصل إلى 70 كم في الساعة.

يذكر بأننا ما زلنا حتى الآن في فصل الخريف، وأن فصل الشتاء، سوف يكون مناخياً في مصر في الأسبوع الأخير من شهر ديسمبر الجاري وبالتحديد يوم 21 ديسمبر الجاري.