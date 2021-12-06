/664696/بعد-قرار-السماح-بصلاة-الجنازة-فى-المساجد وزير-الأوقاف-يوضح-الشروط

قال الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، إنه تيسيرًا على المواطنين في أداء صلاة الجنازة، وافقت اللجنة العليا لإدارة أزمة الأوبئة والجوائح الصحية بمجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء على إقامة صلاة الجنازة بالمساجد الكبرى والجامعة التي تقام بها صلاة الجمعة ، مع الالتزام بجميع إجراءات التباعد الاجتماعي والإجراءات الاحترازية.

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وزير الأوقاف يؤكد على ضرورة الالتزام بالاجراءات الاحترازية

وأكدت وزارة الأوقاف، محمد مختار جمعة، على جميع العاملين بها الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية والوقائية ، سواء في صلاة الجنازة أم في صلاة الجمعة أم في سائر الصلوات، كما تدعو جميع المواطنين إلى الحرص الشديد على سرعة تلقي لقاح كورونا.

ودعت الله (عز وجل) أن يعجِّل برفع البلاء عن البلاد والعباد عن مصرنا العزيزة وسائر بلاد العالمين.

هذا وكانت لجنة إدارة الأزمات، منذ قليل، قد أعلنت فى وقت لاحق عددًا من القرارات التى تتصل بالدراسات التى تُعد بشأن المتحور الجديد «أوميكرون».

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ولفت وزير التعليم العالي، القائم بأعمال وزير الصحة، خلال اجتماع اللجنة، إلى أن الدولة مستمرة في توفير كافة سبل التنظيم والدعم لعملية توفير اللقاحات وتقديمها، وكذا التوسع في أماكن توفير اللقاح، والتي تضمنت القوافل الطبية ضمن حملة "معاً نطمئن،" التي نجحت حتى الآن في تطعيم نحو 1.5 مليون مواطن.