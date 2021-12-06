/664699/مدبولي-يستقبل-سفير-الكويت-لنهاية-عمله-ويشيد-بحجم-العلاقات-بين-البلدين

استقبل اليوم الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، السفير محمد صالح الذويخ، سفير الكويت بالقاهرة، بمناسبة انتهاء فترة عمله فى مصر.

دوت الخليج

واستهل رئيس الوزراء المقابلة بالإشادة بعلاقات التعاون والأخوة التى تربط بين مصر والكويت، شعباً وقيادة وحكومة، مؤكداً على الاعتزاز بهذه العلاقات، وحرص الدولة المصرية على زيادة أواصر التعاون مع دولة الكويت الشقيقة فى كافة المجالات التى تعود بالنفع على الشعبين.

مدبولي يستقبل سفير الكويت لنهاية عمله ويشيد بحجم العلاقات بين البلدين

من جانبه، أعرب السفير الكويتى عن اعتزازه بتمثيل بلاده سفيراً لدى مصر على مدار السنوات الست الماضية، مؤكداً على ما يكنه لمصر وشعبها من حب وتقدير. كما وجه الذويخ الشكر للحكومة المصرية على دعمها له فى أداء مهامه خلال السنوات الماضية.

وفى ختام المقابلة، وجه رئيس الوزراء الشكر لسفير الكويت على جهوده فى تعزيز العلاقات الثنائية خلال فتره عمله فى مصر، متمنياً له دوام التوفيق.