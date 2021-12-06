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من هو سكرتير عام محافظة القاهرة المقبوض عليه من الرقابة الإدارية؟

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/664706/من-هو-سكرتير-عام-محافظة-القاهرة-المقبوض-عليه-من-الرقابة-الإدارية

لاتهامه بتربيح الغير مبلغ ٧٦ مليون جنيه

08:39 م - الإثنين 6 ديسمبر 2021

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يكشف موقع دوت الخليج اسم السكرتير العام لمحافظة القاهرة الذى ألقت الرقابة الإدارية عليه مساء اليوم الاثنين، حيث تمكنت هيئه الرقابه الاداريه من ضبط سكرتير عام محافظه القاهره السابق لقيامه باستغلال وظيفته وتربيح احد الاشخاص المتعاملين مع المحافظة مبلغ ٧٦ مليون جنيه وتم إتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة.

دوت الخليج

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بحسب قرار وزير التنمية المحلية فى 2نوفمبر2021  حيث أصدر اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، حركة تنقلات لقيادات الإدارة المحلية، بالمحافظات، وعلى رأسها القاهرة..وشملت الحركة تعيين علاء رشاد سكرتيرا عاما لمحافظة القاهرة نقلا من سكرتير عام المنوفية بدلا من اللواء محمد حنفي الذي لم يعين في أي منصب بديل، ومن ثم يكون السكرتير العام السابق هو اللواء محمد حنفى والذى شغل منصب سكرتير عام محافظة القاهرة منذ فبراير عام 2019 وحتى نوفمبر 2021.

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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