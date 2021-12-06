/664700/كأس-العرب-التشكيل-الرسمي-لمواجهة-قطر-والعراق

أعلن فيليكس سانشيز المدير الفني لمنتخب قطر عن تشكيلة فريقه لمواجهة العراق، ضمن مباريات الجولة الثالثة من دور المحموعات بكأس العرب.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وأراح المدير الفني للعناب أكثر من لاعب خلال مواجهة العراق، بعدما ضمن منتخب قطر التأهل بشكر رسمي عقب فوزه اللقاء الماضي أمام عمان في الدقائق الأخيرة.

بينما يسعى العراق أن يفوز في تلك اللقاء من أجل التأهل للدور القادم، بجانب قطر التي حسم صعودة بشكل رسمي.

وجاء تشكيل قطر كالتالي:

بينما جاء تشكيل العراق على النحو التالي:

نتيجة مباراة قطر وعمان

خطف المنتخب القطري الفوز من عمان في الثواني الأخيرة من الوقت البدل الصائع من عمر المباراة، وينهي اللقاء بهدفين مقابل هدف.

يجمع لقاء منتخب القطري والعماني، في الجولة الثانية من المجموعة الأولى، من دور المجموعات ببطولة كأس العرب، والتي تحتضنها الأراضي القطرية.

تقدم المنتخب القطري في نتيجة المباراة في الدقيقة الـ 32 من عمر المباراة، عن طلايق أكرم عفيف، من خلال ركلة جزاء.

وعاد المنتخب العوماني في نتيجة المباراة، بهدف التعادل في الدقيقة الـ 73 من عمر المباراة، عن طريق خالد خليفه الهاجري، من خلال كرة رأسية جاءت من الجانب الأيمن ويرتقي وسط دفاعات قطر ويسكنها الشباك.

عاد المنتخب القطري، ليسجل الهدف الثاني والفوز في المباراة، في الدقيقة السابعة والأخيرة من الوقت البدل الضائع من عمر اللقاء، عن طريق فهمي سعيد.

وبهذا الفوز يرفع المنتخب القطري رصيده للنقطة السادسة، بعد تحقيق فوزين متتاليتين في دور المجموعات بكأس العرب.

تشكيل منتخب قطر في المباراة:

حراسة المرمى: سعد الشيب

خط الدفاع : بيدرو ميجيل - بسام الراوي - عمام أحمد - عبد الكريم حسن - بوعلام خوخي

خط الوسط: عبد العزيز حاتم - حسن الهيدروس - كريم بوضياف.

الهجوم: أكرف عفيف - المعز علي.

تشكيل منتخب عمان في المباراة:

حراسة المرمى: إبراهيم المخيني

خط الدفاع: أحمد الكعبي ح الخميس أحمد - جمعة الحيسي - أمجد الحارثي.

خط الوسط: صالح اليحيائي - حارب السعيدي - أرشد العلوي - عبد الله فواز.

الهجوم: محمد الغافري - عصام الصبحي.

نتيجة مباراة قطر والبحرين:

انتهت أحداث مباراة منتخب قطر والبحرين، بنتيجة هدف دون رد لصالح الفريق العنابي، في لقاء يجمع بين المنتخبين في الجولة الأولى من منافسات بطولة كأس العرب 2021 قطر.

وبهذا الفوز يتصدر المنتخب القطري ترتيب المجموعة الأولى من البطول، والتي تجمع كلا من البحرين والعراق وعمان في المجموعة.

سجل عبد العزيز حاتم مهاجم قطر، الهدف الوحيد والغالي في المباراة في الدقيقة 70 من عمر اللقاء، من خلال كرة عرضية ورأسية أجمل يسكنها الشباك.