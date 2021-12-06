حفيظ دراجي: مباراة مصر والجزائر داخل أرض الملعب فقط وبعيدة عن العداوات.. ومن الصعب الحكم على كارلوس كيروش مبكراً

/664702/حفيظ-دراجي-مباراة-مصر-والجزائر-داخل-أرض-الملعب-فقط-وبعيدة-عن-العداوات-ومن-الصعب-الحكم-على-كارلوس-كيروش-مبكرا

أكد المعلق الجزائري حفيظ دراجي، مباراة مصر والجزائر لن تكون بدون ضغوطات لأنها ستكون في بطولة كأس العرب.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية عبر "حضرة المواطن" "المباراة القادمة بين الجزائر ومصر ستبين حقيقة كل منتخب ومدى جاهزيتة، نظراً لأن المباريات الأولى كانت ليست بالقوية بالمقارنة بمتسويات المنتخبين".

وواصل "أتمنى فوز منتخب الجزائر في هذه المباراة، وكل شخص يريد تحقيق الانتصار لفريقة الخاص، والمباراة ستكون داخل أرض الملعب فقط، ولن تكون هناك عداوات ومناوشات".

واختتم "من الصعب الحكم على كارلوس كيروش حاليا مع منتخب مصر، لأنه قادم من أشهر قليلة، ومصر بها العديد من المحللين وكل مدرب معرض للضغوطات ويجب أن يحقق النجاحات لأن الكل يريد الفوز والنجاح".

كأس العرب.. سيف الجزيري يقود تونس للفوز على الإمارات ويتأهلان معاً «فيديو»

حقق منتخب تونس الفوز على نظيره الإمارات بهدف نظيف، ضمن مباريات الجولة الأخيرة من دور المجموعات بكأس العرب 2021.

وظهر المنتخب التونسي بشكل أفضل خلال مجريات المباراة وهدد مرمى الإمارات كثيراً، حتى تقدم سيف الدين الجزيري لنسور قرطاج في الدقيقة 11 بعد مرواغة مميزة نعيم السليتي ليتابعها الجزيري ويسكنها الشباك.

وحاول المنتخب الإماراتي على استحياء أن يدرك التعادل ولكن محاولاتهم كانت غير ناجحة، وفي أخر دقائق الشوط أضاع الجزيري فرصة تسجيل الهدف الثاني بعدما أهدر فرصة والمرمى خالي.

وفي الشوط الثاني لم يختلف الوضع كثيراً وحافظ المنتخب التونسي على تقدمه، وكان هو المسيطر عى مجريات اللعب، حتى دخل بعض اللاعبين في الإمارات أبرزهم النجم إسماعيل مطر الذي كاد أن يسجل هدف التعادل لفريقه لولا تألق معز حسن حارس تونس.

وبتلك النتيجة يتأهل الفريقين معاً للدور القادم من المجموعة الثانية برصيد 6 نقاط لكلاً منهما، بعدا خسارة المنتخب السوري من موريتانيا 2/1، الذي كان إذا حقق الفوز تأهل بجانب تونس.

تشكيل تونس

– حراسة المرمى: معز حسن.

– خط الدفاع: محمد دراجر – أمين بن حميدة – بلال العيفة – ياسين مرياح.

– خط الوسط: غيلان الشعلالي – فرجاني ساسي – حنبعل المجبري.

– خط الهجوم: يوسف المساكني – نعيم السليتي – سيف الدين الجزيري.

تشكيل الإمارات

حراسة المرمى: محمد الشامسي.

خط الدفاع: محممد برغش – العطاس – وليد عباس – الأحبابي.

خط الوسط: علي سالمين – علي صالح – طحنون الزعابي.

خط الهجوم: عبدالله رمضان – كايو كانيدو – علي مبخوت.