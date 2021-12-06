أسامة منير يطرح أحدث أغانيه «أنا كنت في غيبة»

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دوت الخليج يرصد طرح أحدث أغاني أسامة منير بعنوان «أنا كنت في غيبة».

أغنية «أنا كنت في غيبة»

أغنية "أنا كنت فغيبة" من توزيع رومانى أمين وچون استيفان وإنتاج اكسبريس ميديا واخراج أحمد سليم وسيتم عرضها قريبا. وقرر أسامة تصوير الأغنية لتميزها ولرغبته في العودة بقوة للساحة الغنائية خاصة أن كلمات الأغنية مختلفة عن الأغاني المنتشرة في الفترة الحالية وكذلك التصوير سيكون مختلفًا ومميزًا.

آخر أعمال أسامة منير الغنائية

ويذكر أن آخر أعمال أسامة أغنية "فرحنى بيك" من كلمات باسم صلاح، وألحان مصطفى شوقى، وتوزيع محمد زقزوق.

وكان طرح المطرب أسامة منير أحدث أغانيه التي تحمل اسم "بنحسس ع الكلام"، عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.

أغنية "بنحسس ع الكلام" من كلمات وألحان أسامة منير، توزيع علي شرف، هندسة صوت روماني أمين، ميكس وماستر محمد صقر، وتم تسجيل الأغنية ستوديو ايست وست هوليوود بأمريكا.

وتقول كلمات الأغنية: "بنحسس على الكلام والخوف مالينا.. والكلام خارج لوحده من عنينا.. خايفين نقرب.. خايفين نجرب.. ولا خايفين من كلام الناس علينا.. بنحسس ع الكلام وبنداري الألم واحنا عارفين قلب مين اللي اتظلم.. بنحسس ع الكلام ونزود في العناد والعناد عمره ما جاب غير الألم".

آخر أعمال أسامة منير السينمائية

وكان آخر أعمال أسامة منير فيلم "ليلة البيبى دول" مع محمود عبد العزيز وتجربة أخرى مع ليلى علوى فى فيلم "كابتن عفت".