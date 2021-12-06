/664707/نشرة-أخبار-الفن-وفاة-شقيق-مجدي-الهواري-بطل-فيلم-365-days-يخطف-الأنظار-على-ريد-كاربت-مهرجان-البحر-الأحمر-وهذا-تعليق-بلقيس-على-طلاق-شيرين-عبد-الوهاب

شهدت الساحة الفنية ،اليوم الإثنين، العديد من الأنباء الهامة والأحداث الفنية المشوقة واللافتة للإنتباه، وفي هذا الإطار يستعرض دوت الخليج أحداث فنية في إنتظارك.

وفاة شقيق مجدي الهواري

رحل عن عالمنا ،اليوم الإثنين، جمال الهواري شقيق المخرج المصري مجدي الهواري، ومن المقرر تشيع الجثمان غدًا الثلاثاء من مسجد السيدة نفيسة عقب صلاة الظهر.

ويقام عزاء الراحل غدًا الثلاثاء في مسجد المشير، بدايًة من الساعة السادسة مساءً.

أعلن مجدي الهواري وفاة شقيقه من خلال حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، حيث كتب في تأثر شديد: "هكتب كتير فيك ياغالي يا ابن الغاليين، بس بعد ناخد عزاك، إنا لله وإنا اليه راجعون.. توفي الي رحمة الله اخويا الغالي جمال الهواري.. الاخ والصديق والاب والحبيب".

وتابع: "كسرت قلبي ياجمال بكاء وحزن كتيييير، ربي ارحمه واغفرله واسكنه فسيح جناتك.. صلاة الجنازة غداً الثلاثاء صلاة الظهر في مسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها وارضاها والعزاء في مسجد المشير بداية الساعة السادسة مساء".

واختتم حديثه طالبًا الدعاء لشقيقه بالرحمة: "دعواتكم لاخويا اللي مربيني بالرحمة والمغفرة وأسألكم له الفاتحة".

بلقيس تهنئ شيرين عبد الوهاب بطلاقها

علقت المطربة الإماراتية بلقيس على أزمة انفصال الفنانة شيرين عبد الوهاب من الفنان حسام حبيب، مشيرة إلى أن طلاقها يعد نقطة انطلاقها.

أعربت بلقيس عن سعادتها بطلاق شيرين عبد الوهاب، حيث قالت خلال لقائها مع برنامج «ET بالعربي»: "تواصلت مع شيرين عبد الوهاب، وشافت المسدچ، وهي دي حياتها طبعًا، بس أنا فرحانة عشان دي بداية انطلاقة ليها.. أكيد الجواز بيأخر، وشيرين دلوقتي في نقطة التحول".

وأضافت: "أنا لما اتطلقت في 2021؛ كانت نقطة تحول عندي، فهي الآن في المرحلة دي.. مبروك ليها".

بطل فيلم «365 days» يخطف الأنظار على ريد كاربت مهرجان البحر الأحمر

خطف الممثل الإيطالي ميشيل موروني بطل فيلم «365 days»، الأنظار فور ظهوره على ريد كاربت مهرجان البحر الأحمر السينمائي في دورته الأولى، الذي يقام بمدينة جدة بالمملكة العربية السعودية.

مي عمر تخطف الأنظار بفستان ب 18 ألف جنيه

أشعلت الفنانة المصرية مي عمر مواقع التواصل الاجتماعي بأحدث ظهور لها خلال حضورها حفل إطلاق المجموعة الجديدة من مجوهرات «بولغاري»، الذي أقيم أمس الأحد في دبي.

وأثارت عمر الجدل بسبب فستانها الذي بلغ قدره 1115 دولار وهو ما يعادل 17 ألف و517 جنيه مصري.

ظهرت مي بفستان باللون الأخضر طويل بأكمام طويلة مفتوح من إحدى جانبيه كاشفًا عن ساقها، مطرز بشريط ذهبي، من bronx and banco.