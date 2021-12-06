وزير الأوقاف يعلن ضوابط إقامة صلاة الجنازة بالمساجد الكبرى (فيديو)

جدة - نرمين السيد - أعلن الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، ضوابط إقامة صلاة الجنازة بالمساجد، ومنها الحرص على مسافات التباعد والالتزام بالإجراءات الاحتزاية وارتداء الكمامة وإحضار المصلى الشخصى وسرعة الحصول على لقاح كورونا.





ودعا وزير الأوقاف، فى مقطع فيديو، اليوم الإثنين، إلى الحافظ على بيوت الله مفتوحة، بعد موافقة لجنة مواجهة أزمة كورونا برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، بالسماح بإقامة صلاة الجنازة بالمساجد الكبرى والتى تقام فيها صلاة الجمعة. وأكد على جميع العاملين بها الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية، سواء فى صلاة الجنازة أم فى صلاة الجمعة أم فى سائر الصلوات.

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