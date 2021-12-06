الأرصاد: رياح مثيرة للرمال والأتربة واضطراب فى الملاحة البحرية غدا

قالت الدكتورة إيمان شاكر، مدير مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، إن طقس غدا الثلاثاء، سيشهد نشاطا كبيرا للرياح المثيرة للرمال والأتربة، تتسبب في حالة من الاضطراب للملاحة البحرية بسبب ارتفاع الأمواج إلى 5 أمتار.

أضافت إيمان شاكر، في مداخلة هاتفية لبرنامج "حضرة المواطن" الذى يقدمه الإعلامي سيد علي، عبر قناة الحدث اليوم، أن الرياح المحملة بالأتربة ستكون في مناطق عديدة بأنحاء الجمهورية، متابعا: "نتوقع أن تصل سرعة الرياح ما بين 60-70 كم / الساعة، ويجب على مرضى الحساسية، الابتعاد عن الأماكن التى سيكون بها رمال وأتربة".

وذكرت مدير مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، أن الرياح التى ستشهدها المحافظات غدا، تتطلب الحذر بالنسبة لقائدي المركبات، بجانب الابتعاد عن أماكن اللوحات المعدنية حتى لا يصاب أحدا بمكروه، مشيره إلى المناطق الساحلية سوف تشهد سقوط أمطار.