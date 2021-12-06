مصر تعرب عن خالص تعازيها لمالى فى ضحايا الهجوم على بلدة بندياجارا

أعربت جمهورية مصر العربية عن خالص تعازيها وصادق مواساتها لجمهورية مالي الشقيقة جرّاء الهجوم الذي شهدته بلدة بندياجارا في وسط مالي، والذي أسفر عن عشرات الضحايا، متمنيةً سرعة الشفاء لكافة المصابين.
وتؤكد مصر، حكومةً وشعباً – بحسب بيان وزارة الخارجية - على وقوفها جنباً إلى جنب بجوار حكومة وشعب جمهورية مالي الشقيقة في هذا الحادث الأليم، مشددةً على تضامنها مع مالي في مواجهة كافة أشكال العنف والتطرف والإرهاب.
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