عودة صلاة الجنازة فى المساجد.. وشروط صلاة الجنازة بالمساجد «قرارات»

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أصدرت اللجنة العليا لإدارة أزمة الأوبئة والجوائح الصحية، برئاسة المهندس مصطفى مدبولي، عددًا من القرارات التى جاء على رأسها عودة صلاة الجنازة فى المساجد.

وترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، الاجتماع الأول للجنة العليا لإدارة أزمة الأوبئة والجوائح الصحية، بعد الإعلان عن تشكيلها وفق القانون رقم 152 لسنة 2021، بشأن إجراءات مواجهة الأوبئة والجوائح الصحية.

دوت الخليج

قرارات هامة من لجنة إدارة الأزمة والأوبئة

وشارك في الإجتماع بالحضور، أو عبر تقنية «الفيديو كونفرانس»، كل من الفريق أول محمد زكى، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، والدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، والدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، والدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، والمستشار عمر مروان، وزير العدل، والدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، القائم بأعمال وزير الصحة والسكان.

رئيس الوزراء يؤكد على أهمية الاستمرار فى تنفيذ الاجراءات الاحترازية

وفي مستهل الاجتماع، أكد رئيس الوزراء على أهمية الإستمرار في تنفيذ كافة الإجراءات الإحترازية المُتبعة للحد من انتشار فيروس كورونا، والحزم في تطبيق العقوبات المقررة عند مخالفة تلك الإجراءات.

وشدد رئيس الوزراء على أن الدولة لا تتوانى عن اتخاذ كل ما يلزم من إجراءات وقرارات تحافظ على الصحة العامة، وتحمي المجتمع، لاسيما في ضوء ما تبذله من جهود لتوفير اللقاحات، وهو ما أسهم في تحقيق وفرة حالياً في أعداد الجرعات المتاحة، ومكّننا من النزول بسن التطعيم إلى 12 عاماً، وإتاحة جرعة ثالثة تنشيطية للأطقم الطبية والفئات الأولى بالرعاية الصحية.

وخلال الاجتماع، عرض الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، القائم بأعمال وزير الصحة والسكان، تقريراً حول الموقف الوبائي محلياً وعالمياً، استهله بالإشارة إلى الموقف الراهن للمتحور الجديد "أوميكرون"، لافتاً إلى أن منظمة الصحة العالمية مازالت تؤكد حتى الآن إمكانية اكتشاف الإصابة بهذا المتحور الجديد باستخدام تقنية الـ PCR المعتادة، وتركز معظم الإصابات بين الفئات الأقل في معدل التطعيم.

جاء ذلك خلال اجتماع الجنة العليا لإدارة أزمة الأوبئة والجوائح الصحية، بعد الإعلان عن تشكيلها وفق القانون رقم 152 لسنة 2021، بشأن إجراءات مواجهة الأوبئة والجوائح الصحية

وأضاف وزير التعليم، خالد عبد الغفار، أن الباحثين في جنوب أفريقيا وحول العالم يجرون دراسات لفهم العديد من جوانب "أوميكرون"، وسيواصلون مشاركة نتائج هذه الدراسات فور توافرها، مشدداً على أن تلقي اللقاحات سيظل ضرورة للتصدي لهذا المتحور، والحد من الآثار السلبية له، كما تعمل مصر على تطبيق كافة توصيات منظمة الصحة العالمية فيما يخص مواجهة المتحور الجديد "أوميكرون"، ومنع إنتشاره.

وزير التعليم العالي: توريد نحو 98.4 مليون جرعة من مختلف أنواع اللقاحات وفيما يتعلق بالموقف الوبائي محلياً، عرض الدكتور خالد عبد الغفار خلال الاجتماع الموقف الحالي لتعاقد وتوريد واستهلاك لقاحات فيروس كورونا المستجد، لافتاً إلى أنه تم حتى الآن توريد نحو 98.4 مليون جرعة من مختلف أنواع اللقاحات، سواء تامة الصنع، أو في صورة مواد خام للتصنيع المحلي، وبلغ إجمالي الجرعات التي تم استخدامها للتطعيم محلياً، نحو 48 مليون جرعة، أولى وثانية، كما تتوافر 51 مليون جرعة جاهزة للإستخدام.

وفيما يتعلق بموقف التطعيم للفئات العمرية الأقل من سن 18 عاماً، أوضح الوزير أنه قام بالتسجيل نحو 513 ألف شخص، تلقى التطعيم منهم حوالي 261.5 ألف شخص، لافتاً إلى أن الدولة مستمرة في توفير كافة سبل التنظيم والدعم لعملية توفير اللقاحات وتقديمها، وكذا التوسع في أماكن توفير اللقاح، والتي تضمنت القوافل الطبية ضمن حملة "معاً نطمئن،" التي نجحت حتى الآن في تطعيم نحو 1.5 مليون مواطن.

وفي ختام الإجتماع، وبناءً على طلب وزير الأوقاف، وافقت اللجنة على السماح بإقامة صلاة الجنازة داخل المساجد الكبرى والجامعة التي تقام بها صلاة الجمعة، وبذات الضوابط والإجراءات الإحترازية المطبقة حالياً.

كما أصدرت وزارة الأوقاف بيانًا بشأن التعليم على الشروط اللازمة لدخول المواطنين إلى المساجد التى تتم فيها صلاة الجنازة.

قال الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، إنه تيسيرًا على المواطنين في أداء صلاة الجنازة، وافقت اللجنة العليا لإدارة أزمة الأوبئة والجوائح الصحية بمجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء على إقامة صلاة الجنازة بالمساجد الكبرى والجامعة التي تقام بها صلاة الجمعة ، مع الالتزام بجميع إجراءات التباعد الاجتماعي والإجراءات الاحترازية.

الأوقاف تضع شروط الصلاة فى المساجد

وأكدت وزارة الأوقاف، محمد مختار جمعة، على جميع العاملين بها الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية والوقائية ، سواء في صلاة الجنازة أم في صلاة الجمعة أم في سائر الصلوات، كما تدعو جميع المواطنين إلى الحرص الشديد على سرعة تلقي لقاح كورونا.

ودعت الله (عز وجل) أن يعجِّل برفع البلاء عن البلاد والعباد عن مصرنا العزيزة وسائر بلاد العالمين.

هذا وكانت لجنة إدارة الأزمات، منذ قليل، قد أعلنت فى وقت لاحق عددًا من القرارات التى تتصل بالدراسات التى تُعد بشأن المتحور الجديد «أوميكرون».